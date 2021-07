Gabriela Spanic, recordada por su papel en la telenovela “La Usurpadora” (1998), es una de las actrices más reconocidas y queridas de Latinoamérica. La intérprete venezolana ha participado en distintas series, obras de teatro y programas de televisión.

Tras haber estado alejada siete años de las telenovelas, la actriz regresó por todo lo alto para formar parte del elenco de “Si nos dejan”, el remake del melodrama mexicano “Mirada de mujer”, de 1997.

Con más de 30 años de carrera, Gaby Spanic sigue luciendo una figura envidiable y un rostro impecable. Debido a su notable conservación surgieron varios rumores acerca de sus presuntas cirugías estéticas en el rostro. Sin embargo, la artista desmintió todo tipo de comentarios en una entrevista realizada por la revista TV y Novelas.

GABY SPANIC ASEGURÓ QUE NO SE HA REALIZADO CIRUGÍAS EN EL ROSTRO

La actriz venezolana de 47 años aseguró que no se ha sometido a ninguna cirugía en el quirófano, pero que sí ha hecho uso de algunos procedimientos no invasivos, como aplicarse botox y realizarse un tratamiento para levantar parte de su rostro.

La artista comentó que por dormir tanto del lado derecho, tiene más marcada la línea nasogenia de esa zona. Por eso, para armonizar su rostro, se le insertó un hilo tensor que estimula su colágeno natural.

El procedimiento consiste en colocar el hilo de tracción por debajo de la piel y se ancla con el arco cigomático, un hueso que se encuentra enfrente de la oreja. El hilo va desde la cánula hacia la línea nasogenia y ahí realiza su función, explicó el doctor Juan Sánchez Castillo, el encargado de realizar el tratamiento.

“No se nota nada, pero la línea de expresión se desvanece considerablemente. También le puse un poquito de ácido hialurónico en esa misma zona, porque está más marcada que la del lado izquierdo”, explicó el doctor Sánchez.

Con respecto a los rumores sobre las cirugías estéticas, la actriz dijo que no tiene ninguna, ni tampoco cicatrices. Es más, señaló que su doctor la ha visto sin maquillaje y está sorprendido por los comentarios de las personas.

“No me he realizado ninguna, y el doctor es testigo de esto, me ha visto sin maquillaje y está impresionado porque mucha gente habla tonterías. Dicen que yo tengo cirugías en el rostro, pero no, no tengo ninguna cirugía ni tampoco ninguna cicatriz. Hace tiempo dijeron que estaba deforme, que me había hecho cirugías, y eso es mentira, lo que pasa es que me cuido”, manifestó Spanic.

LOS SECRETOS DE GABY SPANIC PARA LUCIR BIEN

Tras confirmar que no se ha sometido a ninguna cirugía, la actriz reveló sus secretos para mantenerse bien conservada. Ella comenta que gran parte se debe a la disciplina en cuanto a su alimentación, el uso de cremas y a que realiza ejercicio físico.

“Llevo una alimentación balanceada, tomo mucha agua y vitaminas; pero ya tengo 47 años de edad y tengo que optar por las opciones que nos ofrece la vanguardia de la belleza”, detalló.

La ex-reina de belleza no tiene miedo a decir su edad, por lo que le preguntaron si tenía temor al paso del tiempo, ella respondió lo siguiente:

“La realidad es que a todas las mujeres nos da miedo envejecer, todas nos queremos ver bonitas. Pero hay algo muy importante que influye en cómo te ves, y eso es tu alma, tu espíritu, eso te mantiene despierta, joven, linda con fe y de buen humor”, concluyó la actriz venezolana.