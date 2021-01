Gabriel Soto es uno de los actores más populares de México. Tiene una larga trayectoria en el mundo de la actuación, ha destacado por su trabajo en telenovelas como “Amigas y rivales”, “Qué pobres tan ricos”, “Cita a ciegas”, “Soltero con hijas” y la más reciente “Te acuerdas de mí”, que es todo un éxito en el país azteca. Además de disfrutar del éxito profesional, el intérprete de 45 años está enamorado de Irina Baeva, con quien recientemente se ha comprometido.

Soto también tiene dos hijas, fruto de su relación con Geraldine Bazán, a quienes ama con todo su corazón. Sin duda, el actor mexicano pasa por un buen momento profesional y personal, rodeado de las personas que más quiere. Pero, como cualquier persona, su vida también está teñida de momentos tristes y difíciles que ha tenido que afrontar.

Por ejemplo, Gabriel Soto enfrentó la muerte de su mamá cuando era un niño, una de las experiencias más duras por las que atraviesa una persona. Durante una entrevista con Matilde Aragón publicada en YouTube, Gabriel Soto habló sobre su madre Elisa y por qué no puedo verla antes de su muerte.

“Te acuerdas de mí”, protagonizada por Gabriel Soto, ya es todo un éxito en México. (Foto: Gabriel Soto/ Instagram)

“Dejé de ver a mi madre cuando tenía 7 años, fueron épocas muy complicadas”, dijo el actor mexicano. La muerte de su mamá fue un capítulo triste, no solo por lo que implica la pérdida de un ser querido, sino porque no pudo verla en los dos últimos años antes de su partida.

“Circunstancias de la vida, me quedo con mi papá. Mi mamá estaba mal de salud. Ya no estaba en condiciones óptimas de cuidarme”, explicó Soto.

Al perder a su mamá siendo tan niño, Gabriel tuvo la fortuna de que sus seres queridos lo cobijaran, en especial su papá, el señor Francisco Soto Borja, quien lo ha respaldado en todo momento.

Además, el famoso actor contó con todo el amor y protección de su familia materna. “Son circunstancias que a uno le toca vivir y hay que afrontarlas”, señaló Gabriel, quién perdió a su mamá cuando él tenía 9 años.

Gabriel Soto y su mamá (Foto: Gabriel Soto/ Instagram)

Pero no solo eso, porque al mismo tiempo, reconoce un nombre muy importante que siempre lo ha cuidado: su tía Bety, que ha estado muy pendiente de él desde hace varios años.

“A lo largo del tiempo, después de algunos años, me reencuentro con la familia de mi madre, porque los dejé de ver un tiempo porque me fui a vivir a Estados Unidos, con mi papá y su segunda esposa, cuando regreso empiezo a ver nuevamente a la familia de mi mamá, y una de las hermanas de mi mamá, la hermana más pequeña de mi madre me invita a vivir con ellos… y pues ella se convierte en esta figura materna para mí…”, dijo.

Pese al dolor de la perdida, Gabriel Soto recuerda con mucho amor a su madre Elisa y todos los momentos que vivió junto a ella están arraigados a su corazón por la gran mujer que fue. “Los pocos recuerdos que tengo de mi madre pues son de amor y de su forma de ser, era muy viva, muy alegre”, dijo.

“Te acuerdas de mí”, protagonizada por Gabriel Soto, ya es todo un éxito en México. La telenovela producida por Carmen Armendáriz y dirigida por Francisco Franco será una adaptación del melodrama turco “Reina de la Noche”, en la que el actor mexicano compartirá roles con Fátima Molina, Guillermo García Cantú, Ana Layevska y Alejandro de la Madrid.