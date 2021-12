Durante un operativo antidrogas en Merseyside, Reino Unido, la policía se topó con una gran sorpresa luego que, durante la intervención a la casa de un presunto narcotraficante, encontrasen un árbol de Navidad decorado, preste mucha atención, con billete de 20 libras esterlinas, así como polvo de cocaína esparcido sobre las hojas del mismo. La imagen se publicó en Twitter y, de inmediato, dejó desconcertados a los internautas de esta red social tanto como a la mismísima policía.

Hallazgo del árbol de Navidad en casa de narcotraficante. (Foto: The Merseyside Policie/Twitter)

Árbol de Navidad y “polvo blanco”

Durante la operación, las fuerzas del orden arrestaron a 9 personas, pero también recuperaron una importante cantidad de droga, la cual estaba camufladas como regalos navideños, los mismos que se encontraban sobre la base del arbolito.

Los policías aseguraron que quedaron sorprendidos por el particular descubrimiento, pero no negaron que se divirtieron mucho con el mismo, destacando su “creatividad”; sin embargo, no por esto dejaron de advertir sobre lo peligroso que es el mundo del tráfico de drogas, así como pedir a la población que brinden información relacionada con el crimen de los estupefacientes.

La droga era camuflada como regalos de Navidad. (Foto: The Merseyside Policie/Twitter)

Advierten sobre lo peligroso del narcotráfico

En uno de los tweets publicados por la propia oficina de Merseyside, comentaron lo siguiente: “Bromas aparte, estos hombres eran criminales serios, altamente organizados y algunos estaban bien armados”, detallaron.

La redada a la casa de los narcotraficantes se enmarca de la investigación nombrada “Operación a bordo”, la cual estuvo enfocada a desarticular al crimen organizado en torno al negocio de la droga de dicha región del Reino Unido.

La policía desbarato uno de los sindicatos regionales de la droga más importantes. (Foto: The Merseyside Policie/Twitter)

Una larga condena

Los criminales utilizaron, para no ser detectados, Encrochat, que no es más que un discreto proveedor de servicio en la red, pero la persecución, finalmente, tuvo uno de sus puntos más importante el pasado 20 de diciembre, tras lo cual los capturados ya recibieron sus respectivas sentencias.

“Condenados a un total de más de 89 años de cárcel por participar en una conspiración para suministras millones de libras de drogas”, refiere la policía de Merseyside.