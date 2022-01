Flavia Laos compartió en redes sociales los nuevos tatuajes que se había realizado junto a su hermana Kiara Laos como parte de una tradición que hacen una vez al año.

La actriz se tatuó la frase “bite me”, que en español significa “muérdeme”, en la parte interna del labio inferior, dejando más que sorprendidos a sus seguidores.

Sin embargo, mediante sus historias de Instagram, Flavia confesó a sus seguidores lo decepcionada que se siente por el resultado de su nuevo tatuaje, el cual ya desapareció.

“Estoy un poco triste, tengo que admitirlo porque se me borró el tatuaje de los labios. No duró nada. Pensé que me iba a durar al menos un mes, pero lo peor es que no le saqué foto”, dijo la influencer.

VIDEO RECOMENDADO:

"No me digas solterona" gana como Mejor película en los Premios Luces 2018. (Fuente: El Comercio) null