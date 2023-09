Fiat Fastback: Reinventando el SUV Coupé

NOTA COLABORATIVA

El Fastback: Un SUV Coupé con motor turbo, equipado con encendido remoto, asistencia a la conducción avanzada, pantalla de 10 pulgadas por dentro y aros de aleación de 18 por fuera, conectividad total con IPhone y Android, y uno de los ‘modo sport’ más entretenidos del mercado. Todo ello y más, sumado a un diseño inspirado en un GT clásico, en uno de los modelos más potentes del segmento SUV Small.

Apuesta atrevida, pero necesaria

La propuesta de Fiat es audaz, pero propia de estos tiempos: democratizar el SUV Coupé, una clase de auto característico de marcas de alta gama… y de altos precios. Además, es coherente con el proceso de modernización emprendido por el fabricante italiano desde hace ya algunos años. La marca siempre ha ofrecido autos inteligentes, enfocados en conquistar las calles de cualquier ciudad por la que transiten; ahora, los mismos carros extremadamente bien pensados, cuentan con todos los gadgets y accesorios de última generación.

La tecnología es un elemento central en el Fastback, y está dirigida a potenciar tanto el dinamismo y sensación deportiva en el manejo, como en la seguridad de los ocupantes. El tablero de 7 pulgadas, totalmente digital y configurable, le ofrece al conductor todo tipo de información, desde la presión de los neumáticos hasta la del turbo, y las fuerzas G experimentadas al dar curvas. Por otra parte, cuenta con un paquete avanzado de asistentes de conducción; destacan los sistemas de mantenimiento de carril activo (LDW), el automático de luces altas, control de tracción avanzado, asistente de arranque en pendientes, cámara de retroceso con líneas guía y sensores de estacionamiento… En conclusión, la marca nos está diciendo: “diviértete tranquilo, que estás seguro”.

En línea con dicha premisa, el motor 1.3 turbo del Fastback produce 175 caballos de fuerza y 270 Nm de torque. En cristiano, el corazón del nuevo Fiat es pequeño y eficiente -lo cual es buena noticia para los bolsillos-, pero, al mismo tiempo, uno de los más potentes, más aún si se tiene en cuenta que tan solo pesa 1300 kilos. Lo mejor de ello, es que toda esa fuerza puede ser entregada o contenida a preferencia: el enérgico y dinámico manejo que brinda al conductor respuestas rápidas -propias de un deportivo- puede ser fácilmente cambiado, con solo desactivar el ‘modo sport’. En su lugar, entra en acción el civilizado y eficiente ritmo al que nos tiene acostumbrados la marca, adecuado con perfección a las exigencias de la ciudad. Gracias a ello, administrar económicamente el consumo de combustible con el manejo se vuelve sumamente fácil.

No obstante, lo genial del Fastback es que trasciende de los límites de lo urbano; el alto rendimiento del auto invita a sacarlo a visitar los destinos más increíbles del Perú, y “almorzar” carreteras; por si fuera poco, el consumo en la ruta llega a ser igual de económico que en la calle. Sin embargo, esa no es la única razón para llevarlo de roadtrip, pues, en su amplísimo maletero de 600 litros de capacidad, se puede cargar una vida en maletas y equipaje.

Un mundo aparte en el interior

Asimismo, Fiat sabe que en un viaje es importantísimo lo seguro y lo entretenido, pero estos no son los únicos factores de los cuales depende una buena escapada fuera de la ciudad; un ambiente placentero, en el cual se verá correr tiempo y kilómetros, es crucial, fundamental. Comodísimos asientos de cuero te reciben en un espacioso interior, en el cual sobran los compartimentos para almacenar y configuraciones y settings para explorar. La conectividad es permanente, ya que el enlace al car play se lleva a cabo en tan solo un instante. Además, Fiat instaló un sistema de carga inalámbrico para celular, inteligentemente refrigerado por el mismo aire acondicionado.

La pantalla de alta definición, por otro lado, vincula a la perfección al conductor con la computadora del auto, pero su punto más alto está en su calidad: este tipo de instrumentos no son nuevos, pero, en la mayoría de los autos, suelen colgarse, ser lentos e imprecisos. En cambio, la pantalla del Fastback y su sistema táctil son mejores incluso que muchas tablets o celulares. Ello enriquece enormemente la experiencia al usar las distintas aplicaciones disponibles, como, por ejemplo, el sistema de navegación GPS nativo de serie.

Por si fuera poco, el diseño le hace justicia a tremendo auto. Las líneas son agresivas, pero finas al mismo tiempo; el frente invita a subirse, y la cola congrega miradas. Es cierto, la gente se queda observando.

Para el disfrute de todos

Y es que no hay forma de no detenerse a pensar en el producto que es el Fastback. Fiat cuenta con décadas de experiencia en el mercado peruano y con uno de los servicios de posventa de mayor solidez y confianza, respaldado por Divemotor. La marca ofrece un SUV atractivo, seguro, práctico, confortable, y, más importante aún, divertido. De esas creaciones que no surgen tan seguido, y que están ideadas para disfrutar “la trama más que el desenlace”, el camino más que el destino; tanto los amantes de los autos, como de las buenas experiencias, sabrán de qué estamos hablando. Los interesados en conocer este revolucionario modelo pueden ingresar a www.fiat.com.pe.

