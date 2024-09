Festival Beatles en Miraflores: fans podrán elegir sus canciones favoritas

Para celebrar las previas a lo que será el concierto de Paul McCartney en Lima este 27 de octubre, BeatBang, banda peruana que rinde tributo a los cuatro de Liverpool, llega a Miraflores con “Fiesta Beatle a la carta”; show donde los asistentes podrán elegir sus canciones favoritas de la vasta discografía de John, Paul, George y Ringo.

Iván Mindreau (batería), David Durán (guitarra y voz), Giussepe Rivas (guitarra y voz), Daniel Reátegui (bajo, piano y voz) y Dennis Carranza (teclados y voz) integrantes de BeatBang, celebrarán el viernes 27 de setiembre a las 9:00 p.m en el Rock & Pez (Av. Benavides 2824 – Miraflores) este espectáculo que, además; contará con una nutrida lista de éxitos de la carrera de solista de Paul McCartney.

“Para nosotros hacer este show donde la gente elija las canciones que quieran escuchar es algo que nos llena de energía y que además nos va a permitir compartir con nuestro público el feeling de lo que significa recordar no solo los éxitos más conocidos de The Beatles si no también aquellas canciones que, aunque no lo son tanto, guardan el sonido característico de la música de los ‘Fab Four’” indica Giussepe Rivas, una de las voces de BeatBang.

Por su parte, Daniel Reátegui, bajista de la banda, afirma: “La ‘Fiesta Beatle a la carta’ será además la ocasión perfecta para empezar a celebrar la llegada de Paul McCartney a Lima, una oportunidad inolvidable que el público fan de The Beatles seguramente disfrutará de principio a fin. Por ello, nosotros en este show también incluiremos los hits musicales de Paul que de todas maneras harán que el público no solo se divierta si no que pueda pasar una noche llena de buena música y mucha beatlemanía”.

