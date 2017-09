Faustino Asprilla recibió esta propuesta de actriz porno Amaranta Hank

Recordado por muchos no solo por su desempeño dentro de las canchas, sino también fuera. Faustino Asprilla tuvo una brillante carrera como futbolista, pasando por equipos como el Parma, Newcastle y Palmeiras, además de haber alcanzado la Champions League (Copa UEFA) en dos ocasiones y una Supercopa de Europa.

El nombre del jugador colombiano, de 47 años, volvió a sonar recientemente cuando lanzó al mercado una línea de condones.

Esto no pasó desapercibido para la actriz porno Amaranta Hank, quien le hizo una propuesta un poco ardiente al ex jugador de la selección de Colombia.

"¿Cómo quedaría un video porno con Faustino Asprilla?", preguntó la actriz de cine para adultos.

¿Cómo quedaría un video porno con @TinoasprillaH? — Amaranta Hank (@AmarantaHank) September 11, 2017

Si bien el ex futbolista no le respondió públicamente a Amaranta Hank, sí utilizó su cuenta de Twitter para darle 'me gusta' a esta publicación.