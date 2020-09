Imagínese estar en un lugar donde todo el mundo está bailando menos usted y no porque no quiera, sino porque no puede. Esta es la historia de una muchacha que estaba en silla de ruedas y que en pleno concierto en Morelia, México, veía cómo las personas a su alrededor bailaban y disfrutaban alegremente mientras que ella no podía hacerlo puesto que estaba en silla de ruedas.

La historia la conocemos gracias a una grabación que se hizo viral en Facebook y es que en esta se puede apreciar cómo es que un chico se encuentra disfrutando de un concierto hasta que se fija en la sección de personas con discapacidad y ve cómo una señorita está bailando en su silla de ruedas.

Ante tal situación y algarabía de la mujer, el hombre sacó su cámara y comenzó a grabarla puesto que estaba por recibir una amorosa sorpresa. Su padre estaba a un costado y decidió ‘sacarla a bailar’ para así darle uno de los mejores bailes de su vida y que pueda disfrutar de manera muy parecida a las personas del lugar.

El video llegó a tener tal exposición que muchos comentaron sus experiencias en los comentarios, aludiendo de que han visto este tipo de momentos y que no han podido evitar derramar una lágrima ante tal acto de amor.

TE PUEDE INTERESAR