Facebook restableció su servicio al promediar las 13:30 p.m. luego que usuarios reportaron antes de las 13:00 horas que la red social dejó de funcionar.

Hasta el momento no hay un comunicado oficial del gigante tecnológico sobre qué pasó, pero durante la caída la aplicación Facebook Messenger sí funcionó.

En Twitter, varios cibernautas mostraron imágenes con el mensaje que aparecía cuando intentaban ingresar a Facebook: "Sorry, something went wrong".