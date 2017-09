Facebook lanza 'Bonfire', su nueva app de videollamadas grupales

La red social Facebook, se está actualizando constantemente. Hace unos meses anunció la llegada de un nuevo aplicativo, 'Bonfire', una nueva forma de hacer videollamadas grupales y que ya está disponible, aunque por el momento, solo en Dinamarca.

En agosto, el portal The Verge informó que Facebook estaba construyendo una nueva función que incorporaba ideas de 'Houseparty', una app de videochat grupal, que permitía realizar transmisiones en directo desde un smartphone y que incluso tenía mayor acogida que 'Facebook Live' y 'Periscope' en Twitter.

Este nueva herramienta tiene como nombre 'Bonfire', el cual tendría las mismas características y el mismo fin que 'Houseparty'. Sin embargo, este no sería la única aplicación de video independiente que la empresa de Mark Zuckerberg está siguiendo.

En la nueva aplicación, los chats de videollamadas grupales se dividen la pantalla en función del número de participantes en la conversación y, además, permiten a sus usuarios agregar filtros y compartir imágenes provenientes de Facebook, Instagram y Messenger.

El miércoles, The Next Web, anunció que la app 'Bonfire' ya está disponible. No obstante, por el momento tan solo se encuentra en la App Store de Dinamarca. Por lo tanto, la red social ha decidido probar esta aplicación por primera vez en Dinamarca antes de dar el salto al resto del mundo.

Adam Blacker, trabajador de la firma de analítica de aplicaciones 'Apptopia', confirmó que se está llevando a cabo una 'pequeña prueba' de la nueva app en Dinamarca, para ver la acogida de los usuarios.