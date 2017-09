Facebook: No dos... sino seis mujeres llevaron el mismo vestido en esta boda

No es una buena idea que alguien tenga el mismo vestido que tú en una fiesta o una boda. ¿Te imaginan lo que sentirías si seis personas coinciden en el traje?

Debbie Speranza compartió la foto de una boda donde aparece junto a otras cinco mujeres llevando el mismo vestido azul de la tienda Forever New. "Deberían poner a funcionar un registro de bodas para que sus clientas puedan saber si otra invitada ya compró uno de sus vestidos para el mismo evento", escribió Speranza en el Facebook de la tienda.

La foto se hizo viral. "No, no somos las damas de honor, solo invitadas. Creo que me merezco un descuento por toda esta publicidad", escribió. El vestido, que costó 160 dólares, llamó la atención de todo el mundo.

Dos días después, Speranza contó a The Telegraph: "Mi prima y yo entramos en la recepción y nos vimos [en el mismo vestido] y empezamos a reír, pero luego entró otra ... y luego otra... y otra".

Las mujeres, cita el diario, han sido interrogadas sobre si el incidente fue organizado. "Nos seguían preguntando eso. No, no era un arreglo, lo juro. Solo conocía a una de las seis mujeres. Tres eran del lado de la novia y tres del novio", explicó Speranza.