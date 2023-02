Más de 60 expertos reconocidos a nivel mundial se reunirán en Lima para participar del XXIII Congreso Internacional de Educadores (CIE) 2023 de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con el fin de debatir y brindar a todas las regiones del Perú las últimas tendencias y novedades en las Ciencias de la Educación.

Los expertos brindarán información sobre el desarrollo de la educación del país, del 14 al 16 de febrero, en donde abordarán temas como las nuevas tecnologías para el aprendizaje, el liderazgo y formación de los docentes, entre otros tópicos que servirán para diseñar una propuesta ingeniosa en colegios, institutos y universidades.

“A través de este diálogo académico, más maestros, directores y gestores educativos podrán liderar procesos de cambios en sus instituciones y comunidades, potenciando la formación de niños y jóvenes y, sobre todo, sembrando personas con valores que es lo que más necesitamos en estos tiempos”, expresó Mauricio Novoa, decano de las Facultades de Educación, Ciencias Humanas y Artes Contemporáneas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Los más de 60 expositores que participarán en el XXIII Congreso Internacional de Educadores UPC 2023 son de universidades élite a nivel mundial, como: University of Helsinki, University of Oxford, University of Cambridge, Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere, University College London, OCDE University of Melbourne, University of Arizona, George Mason University, University of Wisconsin-Madison, Nanjang Technological University, University of Hong Kong, Universidad de Navarra, Universidad Hebrea de Jerusalén, Fundación Qatar, OCDE, el Tecnológico de Monterrey, Finnish Education Evaluation Centre, entre otros.

Más de 60 ponentes internacionalmente, de las mejores universidad del mundo, se presentarán para debatir sobre el futuro de la educación en el país.

En esta nueva edición, los asistentes tendrán la posibilidad de elegir la modalidad de participación: a distancia o presencial, haciendo posible la inscripción de las personas que no viven en Lima. Asimismo, las presentaciones con ponentes de habla extranjera (inglés) contarán con intérpretes para facilitar la comprensión y aprovechar el conocimiento de los expertos.

De esta manera, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) junto a su aliado estratégico, la Municipalidad de Lima y otras instituciones de renombre, reafirman su compromiso por la educación del país.

Para conocer los procesos de inscripción puede ingresar a la página oficial del XXIII Congreso Internacional de Educadores UPC 2023: https://congresodeeducadores.upc.edu.pe/ en donde podrá encontrar mayor información.

VIDEO RECOMENDADO