Evaluna Montaner contó a sus seguidores en redes sociales que sufrió una caída, lo que causó la preocupación de los seguidores de la pareja, pues la cantante está esperando su primer hijo junto a su esposo Camilo.

“Hoy me caí y Camilo me cuida”, escribió en la descripción del video que compartió en su Instagram la hija de Ricardo Montaner sin pensar que pondría en alerta a sus fanáticos, quienes no sabían de lo ocurrido.

En el video se puede ver a Evaluna siendo asistida por Camilo, quien limpia cuidadosamente su herida en la rodilla derecha, mientras ella lo graba.

“¿Cómo está Índigo?”, “Espero que estén bien los dos”, “Cuidado con las caídas y el embarazo”, “¿Y la pancita cómo está?”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron sus seguidores, quienes querían saber como se encontraba ella y el bebé.

VIDEO RECOMENDADO:

Jennifer Lope es fanática de Elvis Presley. (VIdeo: Instagram) null