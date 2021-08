Es bien sabido que Eugenio Derbez, por muchos años, no tuvo contacto con su hijo José Eduardo ya que su expareja Victoria Ruffo le prohibió acercarse al entonces niño. Situación similar es la que está pasando Julián Gil, quien no puede convivir con su pequeño Matías Gregorio debido a los conflictos que mantiene con Marjorie de Sousa. Al conocer este caso, el comediante mexicano se solidarizó con el actor argentino y le dedicó unas palabras de aliento.

Como se recuerda, Marjorie De Sousa y Julián Gil mantuvieron un enfrentamiento legal desde 2017 por la potestad y manutención de su hijo Matías Gregorio. Este conflicto se resolvió en 2020 cuando un juez de la Ciudad de México dictaminó que sería la actriz la única responsable de velar por el cuidado del pequeño; mientras que el actor argentino deberá continuar pagando un monto correspondiente al 20% del total de sus ingresos.

La relación de Marjorie De Sousa y Julián Gil culminó en malos términos y a los pocos meses del nacimiento de su hijo, Matías no ha convivido con su papá, esto debido a que la actriz aparentemente no lo ha permitido, además que la ley también lo ha establecido. Este caso es similar al que vivió Eugenio Derbez, quien confesó que tuvo que “secuestrar” a su hijo José Eduardo cuando era un niño para poder verlo debido a que Victoria Ruffo no se lo permitía.

EUGENIO DERBEZ, EN DEFENSA DE JULIÁN GIL POR CONFLICTO CON MARJORIE DE SOUSA

Durante muchos años se supo que Victoria Ruffo no permitió que Eugenio Derbez viera a su José Eduardo Derbez debido a la tensa relación que existe entre la reina de las telenovelas y el comediante mexicano. Ante lo que vive Julián Gil, el padre de Aislinn Derbez mostró su apoyo al actor argentino.

“A mí me da mucha tristeza lo de Julián [Gil] porque yo pasé por eso y es un dolor terrible el ni siquiera poder acercarte a tu hijo. Entonces, lo entiendo y estoy con él”, mencionó Derbez a los medios de comunicación.

“Creo que los pleitos de los padres es una cosa y la relación con tus hijos es otra. Y no deberían estar separados”, afirmó.

En la entrevista, retomada por el programa Hoy Día, Eugenio Derbez recordó lo difícil que fue para él estar alejado de su hijo cuando este era un niño y confesó que “ese es mi coraje con su mamá”.

Como es conocido, José Eduardo Derbez estuvo distanciado de su papá durante sus primeros años de vida. Pasaron muchos años para que pudieran reunirse de nuevo y ahora mantienen una cercana relación, como se puede ver en el reality “De viaje con los Derbez”.

“A mí me da mucho coraje que, de repente, todavía le pregunten ‘oye José Eduardo y ¿cómo te sientes de esa etapa que tu padre no estuvo contigo?’ Por qué le preguntan eso y porqué no le preguntan ‘José Eduardo ¿qué sientes que tu mamá no te dejó ver a tu papá?’ Que es muy diferente”, advirtió. “Porque estuve, año tras año, con abogados y con todo mundo tratando de ver a José Eduardo y no me lo dejaron ver”.

Tras las muestras de apoyo de Eugenio Derbez, Julián Gil a través de Instagram publicó la entrevista del actor mexicano y en la descripción del video hizo una reflexión sobre su caso.

“Alienación parental, así se llama. Y ese no es un caso de Eugenio y Julián, es el caso de millones de niños que son privados de sus derechos y libertad, esta enfermedad, síndrome, ego o capricho, como le quieran llamar”, se lee en la descripción de la publicación del actor.

Julián Gil retomó lo que dijo Eugenio Derbez y mencionó que a los niños les deberían de preguntar cómo se sientes de que sus madres o padres, según sea el caso, no les permitan convivir con su figura materna o paterna.

“Le tocó a él (Eugenio Derbez), me toca a mí, pero piensen un segundo en los niños. ¿Por qué tiene que crecer sin la figura paterna o materna? ¿Por qué? ¿Sabían que es un delito? ¿Sabías que se trata con psiquiatras y especialistas? Y a la prensa o los familiares (en el caso de no ser público), no le pregunten al niño cómo te sientes por no crecer con su papá, pregúntenle por qué tu mamá no te dejó ver a tu papá”, señaló.

Finalmente, Julián Gil reiteró que está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario hasta que su hijo Matías quiera acercarse a él.

“Llevo 4 años haciéndoles a ustedes la misma pregunta. No le pregunten como está el niño, pregúntenle porque no me lo deja ver. Bueno la contestación ya la sabemos. No voy a hablar del tema. No tiene nada que decir. Toca esperar hasta que el niño ya esté grande y quiera ver a papá, pues acá estaré hijo”, concluyó.