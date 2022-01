Eugenio Derbez, gracias sus más de 40 años de trayectoria, ha logrado amasar una gran fortuna. Es por ello que, para Derbez, es importante tener sus papeles en regla para poder dejar un patrimonio equilibrado a sus hijos José Eduardo, Aislinn, Vadhir y Aitana Derbez.

En una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Eugenio Derbez detalló que ya tiene todo listo para cuando él llegue a faltar, pues no quiere que sus hijos tengan problemas legales con su herencia: “Yo sí, tengo todo en orden”, expresó.

Por su parte, su esposa Alessandra Rosaldo dijo que ella aún no tiene el suyo pero que está en eso: “Todo en orden, yo no. Él tiene todo en regla, yo ahí voy”.

Al final de la entrevista, el actor mexicano bromeó en frente de la cámara con su pareja sobre que haría él si su esposa no lo hereda: “Yo soy el que tengo todo en orden. Pues órale, herédame, yo le digo a ella (Alessandra) que tal si yo me quedo en la calle, si yo me case con ella para que me mantenga, claro. Imagínate que algo te pasa y yo de que vivo”, dijo entre risas.

Eugenio Derbez ya tiene preparado su testamento. (Foto: Eugenio Derbez / Instagram)

El tema de su patrimonio surgió cuando la prensa cuestionó a Derbez y Alessandra sobre el futuro de su hija menor, Aitana Derbez de 7 años. Cabe señalar que todos los hijos del actor son fruto de sus relaciones con diferentes mujeres. Su hija mayor, Aislinn Derbez de 35 años es producto de la relación entre el actor y la reconocida actriz de doblaje, Gabriela Michel.

Su segundo hijo, el también actor Vadhir Derbez de 30 años, es fruto de la relación con la intérprete, Silvana Prince. Mientras que, su penúltimo hijo José Eduardo de 29 años, es fruto de su relación con la primera actriz, Victoria Ruffo. A pesar de ser hijos de diferentes mujeres, han demostrado tener un fuerte lazo familiar.

VIDEO RECOMENDADO:

Jennifer Lope es fanática de Elvis Presley. (VIdeo: Instagram) null