Azul Guaita, uno de los rostros del remake de “Rebelde”, ha ganado fama gracias a su talento en la actuación y en la música. La joven estrella acumula más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte imágenes de sus trabajos, así como otras junto a su pareja, Sebastián Poza.

Sebastián es un actor de 18 años, hijo de los también artistas Mayrín Villanueva y Jorge Poza, quienes lo apoyan no solo en su carrera como histrión, sino también en su relación con la intérprete de Jana Cohen en la serie de Netflix.

Azul y Sebastián se conocieron algunos años atrás, durante el casting de un programa donde encarnaron a una pareja. En ese set nació el amor, el mismo que se mantiene hasta la fecha. La actriz Mayrín Villanueva, es testigo del amor que siente su hijo por Guaita, razón por la que se animó a opinar sobre ellos.





Sebastián Poza junto Guaita al inicio de su relación ( Foto: Sebastián Poza / Instagram)

QUÉ DIJO MAYRÍN VILLANUEVA SOBRE LA RELACIÓN DE SU HIJO Y AZUL GUAITA?

“Soltero con hijas” es la primera novela donde Mayrín y Sebastián coinciden laboralmente, pero también es el proyecto donde el joven conoció a su novia. Villanueva confirmó que durante las grabaciones surgió el interés de su hijo por Azul, el cual fue correspondido.

“Desde esa novela empezaron y ya llevan dos años juntos, ¿tú crees? Tan chiquito y ya se quedó ahí [...] Que vivan el amor, que disfruten de todas las experiencias lindas y sí, en muchas novelas se dan muchos romances”, expresó la esposa de Eduardo Santamarina.

¿CUÁNTO CAMBIÓ SEBASTÍAN POZA, SEGÚN SU MADRE?

Poza tenía 16 años cuando iniciaron las grabaciones de la novela y, según Mayrín, él era aún un niño. De acuerdo a lo expresado por ella, durante los dos años que ha pasado junto a la actriz de “Rebelde”, Sebastián ganó madurez e independencia.

“Me encantó estar al lado de mi chaparrito. Yo me fui con un niño de 16 años y ya me regresé con un señor comprometido, ya estaba muy enamorado. Es increíble [...] -yo todavía lo sentía bien niño– y ya cuando regresó ya era de ‘ya mamá por favor, dame más espacio, dame mi tiempo…’”, añadió Mayrín.

LA PODEROSA RAZÓN POR LA QUE MAYRÍN VILLANUEVA NO QUERÍA QUE SU HIJO FUERA ACTOR

En una entrevista a Televisa Espectáculos, Mayrín Villanueva confesó que desde pequeño su hijo, Sebastián Poza, mostraba ya su inclinación por el mundo de la actuación. Pese a las insistencias del pequeño, la actriz siempre se negó a llevarlo a los rodajes o proyectos en los que participaba, con la sola intención de protegerlo.

“Desde que nació se veía que iba para esto. De chiquito me rogaba para que estuviera en el medio y a mí no me gustaba la idea. Yo quería que fuera un niño normal, que fuera a la escuela y que tuviera amigos, pero no pasó. Cuando era más chavo, él consiguió solo su primera audición, pero como era menor de edad, me hablaron para pedirme permiso. Me sorprendí porque yo lo tenía muy escondido en ese sentido”, contó Villanueva.