Entre tantos famosos de la televisión peruana destaca el nombre de Melania Urbina, una actriz que ha realizado distintas producciones como telenovelas, obras teatrales y ha incursionado en el mundo del cine nacional. Actualmente, se le puede ver en la serie “De vuelta al barrio” donde interpreta a la profesora Anita o también conocida como ‘Miss Anita’.

“De vuelta al barrio” es una de las producciones nacionales con mayor aceptación entre el público pero que también se vio afectada por la pandemia del coronavirus, motivo por el cual los responsables de la serie tuvieron que realizar algunos cambios para continuar con el proyecto. Por otro lado, algunos de los actores que integran el elenco también tuvieron que luchar contra esta enfermedad.

Ante ello, la producción se las ingenió para que los capítulos puedan seguir viéndose y no dudaron en innovarse y grabar con el uso de mascarillas, entre otras medidas recomendadas en plena pandemia.

¿QUIÉN ES MELANIA URBINA?

La recordada actriz Melania Urbina Keller, nació en Lima el 30 de septiembre de 1977. Desde pequeña pasó su vida en países como Perú, Ecuador y Venezuela. Cursó estudios primarios en un colegio de San Isidro (Lima) y luego al culminar sus estudios de educación básica decidió incrementar sus conocimientos estudiando Ciencias de la Comunicación. No obstante, dejó su carrera para dedicarse a la actuación.

Hizo su debut en la televisión en 1996 con la telenovela “Cuchillo y Malú” y después de varios papeles en producciones peruanas, el año 2000 debutó en el cine con la película “Ciudad de M”. Luego en el filme “Bala perdida” (2001) y en 2002 en “Django: la otra cara”, donde dio vida a la ‘Chica Dinamita’.

En 2003 en “Ojos que no ven”, en 2004 “Paloma de papel” y así varias producciones tanto para cine, teatro y televisión como “Mañana te cuento”, “Un día sin sexo”, “La Noche de los Cortos”, “La Perricholi”, “Corazón de fuego”, “Al fondo hay sitio”, “De vuelta al barrio”, entre otros.

La también presentadora de televisión ha logrado obtener dos premios como la mejor actriz latinoamericana en el Festival de Málaga del Cine Español.

¿QUÉ APRENDIÓ MELANIA URBINA DE SUS DECEPCIONES AMOROSAS?

Fue en marzo del 2021 cuando Melania Urbina utilizó su red social de Instagram para dar a conocer algunos detalles de su vida como parte de la serie “De vuelta al barrio”. Allí reveló quién es el actor de la referida producción que es su confidente.

Esto formó parte del juego de preguntas y respuestas donde tenía que responder las interrogantes de los usuarios y sus fanáticos.

“Me llevo muy bien con todos mis compañeros (…) Pero mi ‘pataza’ de la serie, mi confidente aquí es Sergio Gjurinovic”, manifestó.

Pero lo que llamó la atención de muchos fue cuando reveló qué es lo que aprendió, en algún momento de su vida, con alguna decepción amorosa. La respuesta la dio cuando un usuario le preguntó: ¿cómo superaste cuándo terminaste alguna relación, algún tip?.

“Es parcialmente verdad eso de que el tiempo lo cura todo porque depende de lo que hagas con ese tiempo. Cuando he tenido alguna separación muy difícil que me ha dolido demasiado he hecho terapia, deporte, meditación, hablar con mis amigos”, expresó.

Melania Urbina respondiendo preguntas en redes sociales (Foto: Melania Urbina / Instagram)

Además, confesó que le gustaría volver a enamorarse.

“Pero lo bonito es que no lo necesito, no es indispensable para ser una persona plena y feliz, pero si se da y viene alguien que sume a mi felicidad, pues, bienvenido”, sentenció.