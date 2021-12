Una de las youtuber que dio mucho que hablar en el 2021 fue Yoseline Hoffman, también conocida por miles de usuarios en YouTube como “YosStop”, quien fue acusada por el delito de pornografía infantil en contra de Ainara Suárez. Luego de cinco meses la influencer recuperó su libertad condicional tras llegar a un acuerdo con la defensa de la parte acusadora.

MÁS INFORMACIÓN: Caeli reveló que sufrió bullying por parte de Yoseline Hoffman

Transcurría el 29 de junio del 2021 cuando Ainara Suárez denunció a YosStop por evidenciar en su canal de YouTube un video donde la denunciante es atacada sexualmente por cuatro hombres en el 2018.

Fue por ese motivo que se presentaron cargos contra Yoseline Hoffman por difusión de material audiovisual calificado como pornografía infantil debido a que se trataba de una menor de edad. Luego la influencer sería recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla.

Sin embargo, el miércoles 1 de diciembre del 2021 se informó que un agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos solicitó la reclasificación del delito de pornografía infantil por discriminación. Por su parte, la defensa de la denunciante aceptó la reparación del daño que ofreció el abogado de YosStop.

De esta manera, Yoseline Hoffman, dejó el penal donde pasó cinco meses recluida y recuperará su libertad. La acusada también deberá cumplir con una serie de requerimientos o condiciones que establecieron las autoridades por un lapso de tres años.

ESTAS SON LAS CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR YOSELINE HOFFMAN

La suspensión condicional del proceso contra Yoseline Hoffman la dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y fue confirmada por Javier Schütte, abogado de Ainara Suárez.

Lo que muchos se preguntarán es cuáles son las condiciones que aceptó y que deberá cumplir Yoseline Hoffman como parte de la reparación de daños. Aquí te lo contamos.

¿En qué consiste el acuerdo entre YosStop y Ainara Suárez?

Tendrá que pagar una cierta cantidad económica a la víctima.

Entregará el 5 por ciento de sus ingresos a asociaciones o colectivos.

No podrá contactar a Ainara Suárez.

Deberá dar una disculpa pública a la víctima.

No podrá expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia otra persona.

Deberá llevar una capacitación en el tema de víctimas.

Cuando concluya los cursos debe publicar mensualmente el contenido de los mismos.

¿QUÉ DIJO YOSELINE HOFFMAN AL SALIR DE PRISIÓN?

La influencer manifestó su alegría tras dejar la prisión donde estuvo recluida por cinco meses. Mediante un video publicado en las redes sociales, YosStop brindó breves declaraciones a los medios de comunicación que la esperaban fuera del reclusorio.

“Me siento muy feliz porque ya estoy libre. Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron, y que sí les voy a dar entrevista pero no en este momento, porque me urge llegar a mi casa. Muchas gracias por apoyarme”, expresó emocionada.

LA RESPUESTA DE AINARA SUÁREZ

La respuesta de la agraviada, Ainara Suárez, no se hizo esperar y a través de sus abogados, el despacho Schuttë & Del Sol Gojon emitió un comunicado donde confirman la libertad de la influencer.

“Por lo pronto, para evitar especulaciones, confirmamos la noticia de que, conforme a lo planeado y trabajado desde hace muchos meses, y por así haberlo decidido Ainara, se logró la aprobación de una Suspensión Condicional del proceso en el caso de Yoseline H, quien se sometió a una serie de condiciones (…) Hasta entonces, no daremos a conocer más detalles. Debe ser en voz de Ainara que se escuche el mensaje que ella quiere dar en relación con este asunto así como en contra de los adolescentes que la agredieron sexualmente”, se lee en el documento.

¿QUIÉN ES YOSSELINE HOFFMAN?

Yoseline Hoffman también conocida como YosStop Nació el 27 de julio de 1990 y tiene 31 años; cuenta con más de 7 millones de seguidores en Instagram y 8 millones de suscriptores en YouTube. YosStop ha trabajado también en televisión, al colaborar con Canal Once, TVC y TV Azteca, donde se destacó como conductora de las Olimpiadas de Londres, en 2012.

Es una reconocida youTuber que en distintas ocasiones ha causado todo tipo de controversias, sobre todo, en las redes sociales debido a sus comentarios. En el caso de Ainara Suárez, se vio involucrada debido a que ella habría sido quien difundió en su canal un video donde se observa el acto de violación contra Suárez .

EL CASO POR EL QUE FUE DENUNCIADA YOSSELINE HOFFMAN

Cabe indicar que Ainara Suárez, por aquella época, era una menor de edad y años después contó su historia en el programa Ventaneando. Ella resaltó que recién se percató del material audiovisual cuando un amigo le envió ese video.

“Me lo mandó un niño que era mi amigo y me preguntó: ‘¿Qué pasó?’. Y cuando me di cuenta fue horrible, sí fue como si me hubieran soltado otro golpe”, dijo.

Luego se conocería un segundo video en el que Ainara se peleaba con unas mujeres. Luego de este video YosStoP entró en la historia y transmitió estos dos videos en su canal.