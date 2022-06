¿Estás pensando ir a estudiar a Canadá?: Conoce dónde asesorarte gratuitamente

Canadá se ha convertido en uno de los mejores destinos de estudio con múltiples beneficios para los que deciden realizar estudios de educación superior en el país, puesto que, los graduados internacionales son considerados una fuente de talento clave para su crecimiento económico, por ello, tienen la opción de trabajar inclusive después de graduarse.

El contar con un grado académico canadiense y experiencia laboral en un país de primer mundo, permite tener un perfil profesional y académico competitivo, acorde con un mercado laboral dinámico y abriendo el camino a nuevas oportunidades en el futuro.

Por estas razones, si estás considerando estudiar en Canadá, debes capacitarte correctamente para conocer todos los beneficios que ofrece este país, así como los requisitos para ser admitido como estudiante, tales como: tener un nivel avanzado del inglés o francés, certificado de notas y bolsa de viaje.

Linkers International Education, es una consultora educativa, que brinda asesoría gratuita para la realización de estudios en Canadá. Aquí podrás encontrar orientación y el soporte necesario para que elijas el programa de estudios de acuerdo a tus objetivos y te acompaña antes, durante y después del proceso.

Entrando al siguiente link podrás encontrar a profesionales que no sólo te aconsejarán, sino que, gracias a la conexión directa con instituciones educativas canadienses, te ayudarán en el proceso de admisión. Algunas de estas instituciones son: University of Windsor, Thompson Rivers University, Royal Roads University, University Canada West, University of Manitoba, The University of Winnipeg, Seneca College, Douglas College, entre otras.

Además, gracias a esta asesoría gratuita, podrás conocer más sobre las becas disponibles y a cuáles podrás aplicar. La asesoría es gratuita de principio a fin, con el único objetivo de poder impulsar el desarrollo cultural y profesional, de más personas que apuestan por su talento y capacidad para potenciar su perfil.

