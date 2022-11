Desde llamadas exhaustivas, falsas páginas webs, hasta mensajes de texto, los ciberataques se han convertido en un tema del día a día al que desafortunadamente los peruanos siguen siendo vulnerables debido a las cada vez más sofisticadas maneras de engañar que los estafadores utilizan, empleando modernas tecnologías, branding y estrategias que hacen dudar hasta al más cauto.

Según información recabada por el Ministerio Público, el fraude informático, la suplantación de la identidad y la estafa agravada mediante redes sociales, SMS, etc., son los delitos informáticos más denunciados. Solo en el 2021, se registraron más de 18 mil denuncias de crímenes cibernéticos, representando un incremento del 92.9% si es que se compara con el año 2020. Ante esto, la Policía Nacional del Perú, reveló que Lima encabeza la lista de regiones con la mayor cantidad de denuncias desde el 2019 hasta el 2021, siguiendo regiones como Arequipa, La Libertad y la Provincia Constitucional del Callao.

Considerando este crítico escenario: ¿Qué se puede hacer para reducir las probabilidades de ser víctima de una estafa cibernética? En este artículo abordaremos consejos de seguridad y prevención, para poder evitar estos incidentes y denunciarlos ante las autoridades correspondientes:

Páginas clonadas falsas

Es una de las estafas más comunes, dónde a través de un correo o SMS, el usuario recibe un link a una página bastante similar a la de los canales oficiales de la marca. Aquí recolectan tu información personal para poder robar tus datos, identidad y hasta información bancaria.

¿Qué hacer para prevenirlo?

Verifica cuales son los canales de atención oficiales y correos corporativos. Usualmente los estafadores utilizan emails parecidos más no iguales. Recuerda que, de acuerdo a la ley de protección de datos, las marcas no suelen solicitar a sus clientes información sensible o personal a través de links externos a su plataforma.

Compras fraudulentas

Muchos estafadores ofertan artículos o servicios a muy bajo costo, bajo la propuesta de ‘remate’ para atraer la atención de ingenuos compradores que realizan los pagos, sin nunca recibir el artículo comprado.

¿Qué hacer para prevenirlo?

Desconfía de ofertas muy tentadoras o de precios por debajo de lo usual. Siempre haz una breve investigación del vendedor para comprobar que es una fuente confiable.

Clonación de cuentas

Una de las nuevas modalidades que ha tomado fuerza en los últimos meses es la del falso SMS, donde a través de un supuesto ‘código de verificación’ clonan las cuentas del usuario para suprimir dinero sin su consentimiento.

¿Qué hacer para prevenirlo?

No compartas tu información, datos personales, números telefónicos o códigos con terceras personas dentro o fuera de las apps. Infórmate en los canales oficiales de las marcas cuáles son sus herramientas, usos y actualizaciones sobre el tratamiento de la información y la seguridad dentro de la app.