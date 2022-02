“Yo soy Betty, la fea” es probablemente la telenovela más exitosa de todos los tiempos. La producción colombiana, creada por Fernando Gaitán, se emitió en más de 180 países , se dobló en 25 idiomas y contó con 28 adaptaciones en todo el mundo.

Gran parte de su popularidad se debe al comprometido elenco de actores, entre los que destaca Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Lorna Paz, Julián Arango y Ricardo Vélez, siendo este último el que interpretó al atractivo pero infiel Mario Calderón, quien arrebató más de un suspiro entre los televidentes.

El ‘Doctor Papito’ jugó un papel fundamental en la ficción, pues acompañó en todo momento a Armando Mendoza y su asistente, Betty Pinzón. Debido a que su trabajo en la novela fue impecable, no muchos imaginan que la actuación no fue su primera opción. El nacido en Londres estudió primero matemáticas y pensaba dedicarse a ello, hasta que el destino se encargó de redirigir su camino.

El elenco de "Ecomoda", la serie de televisión secuela de "Yo soy Betty, la fea" (Foto: RCN)

LA CARRERA DE RICARDO VÉLEZ ANTES DE SER ACTOR

En una entrevista para el canal de YouTube de Jorge Enrique Abello, Ricardo recordó que fue en el bachillerato cuando vio la obra “Lo que nos dejó la tempestad”, lo que representó su primer contacto con el mundo artístico. Si bien se sintió interesado en ese arte, decidió seguir la carrera de matemáticas en la Universidad de San Ignacio de Loyola, en Bogotá. “Tenía una pata en las matemáticas y otra en la actuación”, expresó.

Jorge Enrique Abello y Ricardo Vélez en el set de "Yo soy Betty, la fea" (Foto: RCN)

SU CAMINO A LA ACTUACIÓN

Debido a que sentía interés por conocer más de la actuación, en 1988 se inscribió en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Vélez estudiaba a la par ambas profesiones, hasta que una serie de manifestaciones causaron que las clases en su universidad se detuvieran, entonces, vio la oportunidad de dedicarse de lleno a lo artístico.

“Estuve en la carrera de Matemáticas, pero no la terminé porque me deserté y me fui a la escuela de artes dramáticos”, añadió.

DECIDIÓ ABANDONAR LAS MATEMÁTICAS

Tiempo después, cuando la universidad retomó su curso, Ricardo asistió a una clase de cálculo y se dio cuenta de que no quería continuar ahí, así que decidió dejar los estudios de números y enfocarse en lo que realmente lo apasionaba: las artes escénicas. Solo fueron tres los meses que se preparó para ser matemático, por lo que no pudo sacar un título. Afortunadamente decidió seguir su corazón y hoy tiene más de 39 series en su haber.

Ricardo Vélez continúa en actividad en televisión. Por ejemplo, en 2020 ha sido visto en "Operación Pacífico", de Telemundo (Foto: YouTube)