El artista hawaiano Jason Momoa vivió un abrumador momento durante una entrevista, debido a su participación en la popular serie ‘’Game of Thrones’'. En la ficción interpretó el rol del jefe bárbaro Khal Drogo, durante las primeras temporadas del drama emitido durante los años 2011 y 2019.

El esposo de Liza Bonet comenzó su carrera actoral con la serie ‘’Baywatch’' en 1999, presentándose al casting como un modelo profesional, algo que no era cierto. Ese papel lo hizo reconocido pero no fue hasta que ingresó al programa ‘’Stargate Atlantis’' que realmente echó raíces en Hollywood.

Más tarde, interpretó a Khal Drogo en ‘’Game of Thrones’' y obtuvo el personaje de ‘‘Aquaman’’ en el Universo extendido de DC. Si bien ha transcurrido casi una década de su paso en GOT, la popularidad de la serie no lo suelta y es normal que los periodistas le consulten por su experiencia en el show; y aunque Momoa es conocido por ser amigable con la prensa, una pregunta no le cayó nada bien y no dudó en mostrar su molestia.

LA PREGUNTA QUE MOLESTÓ A MOMOA

En una entrevista para el medio ‘The New York Times’, el reportero bombardeó con preguntas a Jason Momoa sobre la escena de abuso sexual a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), que tuvo que interpretar su personaje:

“No sé si has seguido esto, pero Juego de Tronos ha suscitado mucho debate sobre su representación de escenas de violaciones y el tratamiento que se le ha dado a las mujeres en general. ¿Piensas diferente ahora sobre esas escenas? ¿Harías una ahora? ¿Tienes algún arrepentimiento? Esas escenas puede parecer que pertenecen a un momento cultural antiguo”.

SE QUEDÓ PERPLEJO

Tras escuchar la lluvia de preguntas, el actor se vio evidentemente sorprendido y sólo señaló que grabar la escena fue tan complicado que no cree poder volver a pasar por algo similar:

“Bueno, era importante interpretar a Drogo y su estilo. Estás interpretando a alguien que es como Genghis Khan. Fue algo muy, muy, muy difícil de hacer. Pero mi trabajo era interpretar algo así, y no es algo agradable, pero es lo que era ese personaje. No es mi trabajo decir: “¿No lo haría?” Nunca me han cuestionado realmente sobre “¿Te arrepientes de haber interpretado un papel?” Lo pondremos de esta manera: ya lo hice. No volvería a hacerlo”, mencionó.

PERO ESO NO QUEDÓ AHÍ

Si bien eso fue lo único que dijo en el momento, las palabras dichas por el periodista se quedaron en un lado de su mente y continuó la entrevista con bastante incomodidad. Momoa se limitó a responder con monosílabos o cosas puntuales y al final no pudo evitar estallar contra el corresponsal y mostrarle su incomodidad:

“Cuando mencionaste Juego de Tronos, mencionaste cosas sobre lo que está sucediendo con mi personaje y si lo volvería a hacer. Me quedé boquiabierto cuando me preguntaste eso. Simplemente es de mal gusto acarrearme eso a mí o decirme si lo cambiaría”.

Así mismo, señaló que como actor no tenía más opciones: ‘’Realmente no se nos permite hacer nada. Hay productores, hay guionistas, hay directores y no puedes entrar y decir: ‘No pienso hacer eso porque no está bien visto ahora mismo y no encaja en el clima político’. Eso nunca sucede. Así que es una pregunta desagradable. Solo quería que lo supieras”.