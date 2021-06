La famosa actriz caleña Carolina Ramírez contó sobre el impresionante cambio que tuvo su pelo durante la pandemia y que por poco casi se queda calva para poder grabar la segunda temporada de la “La Reina del Flow”, donde interpreta a la protagonista Yeimy Montoya Vélez.

Durante una entrevista con el también actor Jorge Enrique Abello, el recordado “Don Armando Mendoza” en “Betty, la fea”, Carolina Ramírez contó que después de haber grabado ocho capítulos, se da el confinamiento por el coronavirus y se pausan las grabaciones. Ella decide irse a vivir unos meses a Santa Marta, donde se hizo varios cambios de look, lo que a la larga le trajo ciertas repercusiones.

Su cabello, al parecer, no estaba acostumbrado a las altas temperaturas y, en la capital del Magdalena, por lo general, hay un clima de 31 grados centígrados. “Yo creo que hay un salto de continuidad para mí, el pelo. Porque el pelo en pandemia se me murió... Estaba en Santa Marta y creo que fue el calor lo que me lo terminó de acabar”, dijo en la entrevista.

El pelo se le empezó a caer, pero el mayor problema fue cuando retornaron las grabaciones de la Reina del Flow. En la producción tuvieron que hacer magia para esconder las imperfecciones, pero tuvo que analizar la posibilidad de raparse.

“Cuando retomamos (las grabaciones de la novela) yo tenía la mitad del pelo, ya no aguantaba una decoloración más, entonces la diseñadora hizo lo posible por dejarme lo más parecida con extensiones y cosas, pero ya no tenía pelo. Era calvearme y ponerme una peluca”, contó Carolina.

Carolina reveló que en los primeros capítulos no se ha notado el problema capilar que enfrentó, pero dijo que tiene miedo de que en las próximas emisiones de “La reina del Flow” los televidentes noten la pérdida de pelo por la que pasó.

¿CÓMO HIZO PARA CAROLINA RAMÍREZ PARA DISIMULAR LA PÉRDIDA DE CABELLO?

La actriz aseguró que su peluquera le ayudó con extensiones y peinados que le permitieron actuar con tranquilidad. Igualmente, Carolina reveló que su pelo se demora mucho en crecer, lo que ocasionó más percances para tapar el inconveniente.

Otra de las medidas fue teñirse el cabello de una tonalidad oscura para detener más daños a su cuero cabelludo y no tener que decolorárselo de nuevo.