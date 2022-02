El periodista Enrique Chávez, quien laboraba en TV Perú hace 7 años y que presentaba el programa Cara a Cara, comentó, en este mismo programa, que hoy fue despedido del canal del Estado de manera “intempestiva”.

“Me dedico al periodimo hace 25 años y hace 7 tuve la suerte de llegar a TV Perú. Muchos colegas me decían en ese momento ‘ojo con irte a trabajar a la señal del Estado’. Pero la idea, la promesa y el objetivo era construir algo que se le llamaba ‘el canal del Gobierno’, a un canal de televisión pública”, comentó en primer lugar el periodista.

Posteriormente, Chávez indicó que la pluralidad fue el aporte que le dio a través de los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Plablo Kuczynski y los posteriores mandatarios hasta llegar a Pedro Castillo, quien es presidente desde el 2021.

Mi despedida de Cara a Cara y de TV Perú, mi casa de siete años. Gracias por las muchas muestras de solidaridad. pic.twitter.com/xPZzgz78jd — Enrique Chávez Durán (@EnriqueChvezDu1) February 23, 2022

“En esta situación la pluralidad no parece ser la bandera. Quiero agradecer a los presidentes del directorio que entendía la importancia de esta comunicación pública. A Eduardo Guzmán que me dio este espacio y que confió en mí para seguir desarrollando la pluralidad, estos espacios de debate, esta gran importancia que la sociedad pueda reclamar. No lo digo por este caso, miren lo que está pasando en la pantalla en estos días”, comentó.

“Hoy se me ha comunicado mi despido, intempestivo. Así que quiero agradecerles por la oportunidad de dejarme ingresar en sus hogares y poner este granito de arena en lo que tenemos que entender, la comunicación pública. Hoy es momento de cuidar nuestras instituciones, y qué duda cabe, TV Perú es una de ellas, el canal de todos los peruanos”, sentenció.

El periodista no brindó más detalles de las razones por las cuales habría sido despedido y no se sabe aún quien tomará su lugar en el espacio Cara a Cara, que hasta hoy presentaba.

