San Valentín está a la vuelta de la esquina y toda persona enamorada sabe que es la mejor época del año para engreír a su pareja. Elaine King, CEO Family and Money Matters Institute, señaló que si bien los hombres son quienes más compran regalos por esta festividad, las mujeres cada vez tambien destinan un porcentaje de sus ingresos para engreír al ser amado.

¿Y qué suelen comprar los hombres y mujeres por San Valentín? Usualmente flores, dulces, desayunos y cenas están en el top de los detalles más románticos. Este día, entre flores, alimentos y detalles, los peruanos pueden llegar a gastar un mínimo de 500 soles, algunos con el uso de tarjetas de créditos.

“Recomiendo que este año, que es complicado para las finanzas, cambies de chip al momento de gastar; evita pasar el crédito y opta por el efectivo, además elige un regalo que sea para el disfrute de ambos, como por ejemplo un viaje en pareja, unas vacaciones”, comenta la autora del libro ‘Parejas felices, cuentas en orden’.

Con un 2023 en recesión y un mercado laboral desacelerado, las parejas deben ser creativas y ahorrar en conjunto. Por ello, Elaine King, brinda las siguientes recomendaciones para celebrar San Valentín sin quedar en la banca rota al siguiente día. Toma nota:

Detalles para los dos. Hoy día, la razón más común por la que las parejas se separan es por falta de comunicación y sueños en conjunto, por ello es ideal este 14 de febrero pensar en dar experiencias como clases juntos de arte, sesión de masajes, viajes o excursiones de un día, o cocinar en pareja. No comprar a última hora. Este compartimiento es habitual en San Valentín, más del 60% de las personas espera el último momento para elegir el regalo de ser amado. Programa tus compras y opta por objetos duraderos que no pasen de moda y tengan valor sentimental único. Celebrar en casa. Un clásico de este día son las películas románticas. Esta opción es muy fácil, solo es cuestión de encontrar la película perfecta y cocinar una deliciosa cena. Si lo tuyo no es cocinar, siempre hay opciones vía delivery que son más económicas que salir a cenar a algún restaurante. Regala cosas que crezcan en el futuro. Con la economía volátil, inflación y la inteligencia artificial avanzando, es importante seguir capacitándose para asegurar su salud financiera. Si deseas construir un futuro en pareja, regala cursos de educación, por ejemplo en finanzas o en planificación financiera

Para no romper el chanchito, haz un hacer un presupuesto adelantado que incluya inversión en lugar de gasto, regalos para dos vs uno, que crezcan o que reduzca el estrés financiero… esa es la clave para no quedar estresado o endeudado este 14 de febrero.