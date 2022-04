El actor William Levy sorprendió hace unos meses al dar a conocer que estaba nuevamente separado de su esposa Elizabeth Gutiérrez. Si bien no es la primera vez que pasan por una crisis de tal magnitud, igualmente la noticia sorprendió a la audiencia.

Levy y Gutiérrez mantuvieron una relación de casi dos décadas, la cual dio como frutos sus dos hijos: Christopher Alexander y Kailey Alexandra. Los artistas se conocieron en el 2002, cuando participaron en el reality de Telemundo “Protagonistas de telenovela”.

Fue en el set del programa que se enamoraron perdidamente y ese mismo año decidieron formalizar. Es así como se mantuvieron unidos por muchos años, aunque en varias oportunidades se dieron a conocer aventuras extramatrimoniales por parte del cubano.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez se conocieron en un programa de televisión (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

LO QUE HIZO QUE WILLIAM LEVY DEJARA DE AMAR A ELIZABETH GUTIERREZ

Se dice que William Levy engañó a su esposa con cuatro actrices, siendo uno de sus deslices más sonados el que habría tenido con Jacqueline Bracamontes. Aunque él intentó negar lo confirmado por la mexicana, lo cierto es que al caribeño se le dificulta el mantener un compromiso, siendo esa la razón por la que nunca contrajo nupcias con Gutiérrez.

Jacky Bracamontes contó en su libro biográfico “La pasarela de mi vida” que tuvo una relación sentimental con William Levy (Foto: IMDB)

No le gusta estar ‘atado’

William es un ser que disfruta su libertad y no desea atarse a lazos que lo hagan sentir limitado. En una antigua entrevista, el histrión afirmó que estaba junto a Elizabeth porque simplemente así lo quería y no por obligación, de ahí que haya decidido separarse en diversas ocasiones y hayan retomado lo suyo sin mayor problemas: “Quiero estar porque me nace estar allí”.

Es de esta forma que decidiría darse descansos de su noviazgo, cada vez que se siente ‘desenamorado’ de su pareja.

William Levy ​ es un actor y modelo estadounidense de origen cubano (Foto: William Levy / Instagram)

¿QUÉ CUENTA EXACTAMENTE JACKY BRACAMONTES SOBRE WILLIAM LEVY EN SU LIBRO “LA PASARELA DE MI VIDA”?

Jacky Bracamontes contó en su libro biográfico “La pasarela de mi vida” que empezó a salir con William Levy para ver qué pasaba y luego plantear una posible relación. Además, aseguró que el actor cubano le dio a entender que ya no estaba con Elizabeth Gutiérrez, aunque en realidad sí seguían en pareja.

Según describió Bracamontes en su autobiografía, ella y Levy se conocieron en el año 2009 cuando protagonizaron "Sortilegio", una telenovela de Televisa. De acuerdo a su relato, el romance habría pasado de la ficción a la realidad hasta que terminó de forma abrupta.