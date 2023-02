El mercado de autos usados continúa en crecimiento, superando cuatro veces la venta de vehículos nuevos, informó la Asociación Automotriz del Perú (AAP). Sólo en el 2022 se registraron más de 600 mil transferencias vehiculares a nivel nacional, 17% más que el año anterior. Además, se reflejó un incremento del 19% en los precios de venta de vehículos usados según datos obtenidos por las publicaciones realizadas en el portal Neoauto.

Estas cifras fueron compartidas por Carlos Segura durante el Seminario de Concesionarios Seminuevos organizado por Neoauto, junto a Luis Fernando Olivares, gerente comercial de Santander Consumer, Nilo Alfaro, head of Sales and Channels en VTEX y Aldo Schenone, Head of Sales en Cabify.

Neoauto, registró un incremento en más del 20% de su oferta anual de vehículos (livianos y pesados), con más de 8,000 publicaciones al mes, en el último año.

En relación a la elección de marcas, el 28% de sus usuarios prefiere los vehículos Toyota como su primera opción; seguidos por los Hyundai (12%), Nissan (9.4%), Kia (8.8%) y Suzuki (10%). Los modelos Hilux, Yaris y Corolla de Toyota encabezan la lista, seguidos por el Kia Rio y Hyundai Accent.

La evolución del e-commerce, la oferta de vehículos de calidad y el incremento en la solicitud de créditos vehiculares, son algunos de los motivos que explican el crecimiento de las transferencias vehiculares en los últimos años.

Estas cifras fueron compartidas por Carlos Segura durante el Seminario de Concesionarios Seminuevos organizado por Neoauto.

Sin embargo, actualmente 4 de cada 10 compradores de autos usados temen ser estafados. En este sentido, Segura afirmó que “es fundamental emplear una estrategia que genere confianza online en el consumidor” además, recalcó que es necesario sumar esfuerzos junto al gobierno para continuar con la formalización del mercado.

Así mismo, en favor de continuar incentivando el dinamismo del mercado, Luis Fernando Olivares, gerente comercial de Santander Consumer recordó que “el financiamiento en la compra de autos seminuevos se posiciona como una modalidad creciente; sin embargo, aún existen puntos de mejora que permitirán abrir oportunidades similares al mercado de autos nuevos.