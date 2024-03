La firma global McKinsey & Company presentó su último informe llamado ‘Diversity matters even more: The case for Holistic Impact’, el cual demuestra que las empresas que cuentan con un liderazgo más diverso, inclusivo y equitativo, tienen un impacto holístico positivo, especialmente en los resultados ambientales y sociales.

El informe plantea un análisis de la variación de las estadísticas a lo largo de los estos años pre y post pandémicos, y destacan la creciente relevancia de la diversidad y equidad de género en el entorno y rendimiento empresarial actual. Además, consta de información de 1,265 empresas y 23 países, y múltiples entrevistas con empresas. El estudio revisa el impacto holístico de la diversidad en las comunidades, las fuerzas laborales y el medio ambiente.

En ese sentido, a continuación, se revelan 3 principales conclusiones del informe:

1. Las empresas con más diversidad tienen un 39% de probabilidad de obtener un mejor desempeño financiero, a comparación de las empresas con menor diversidad

El último estudio de McKinsey & Company refleja que las empresas que tienen mayor diversidad (representación femenina y diversidad étnica) en sus equipos ejecutivos, es decir, aquellas que se encuentran en el 1er cuartil, tienen un 39% más de probabilidad que las del 4to cuartil en obtener un rendimiento superior. Además, desde la realización del primer estudio en 2015, se ha observado un aumento significativo en este porcentaje en representación femenina, con una diferencia de 24% entre un estudio y otro.

2. Las empresas con menor diversidad tienen un 66% menos de probabilidad de obtener mejores resultados financieros

Según el estudio, las compañías con mayor porcentaje de diversidad, tanto en representación étnica como de género, tienen un 9% más de probabilidades de un rendimiento financiero superior.

Mientras tanto, las que se encuentran en el cuartil inferior tienen un 66% menos de probabilidades de obtener mejores resultados financieros, porcentaje que se ha incrementado exponencialmente desde el 2020 en un 39%.

3. El 20% de los equipos ejecutivos están compuestos por mujeres

La representación de mujeres en los equipos ejecutivos de las empresas ha aumentado en un 6% desde el 2018 hasta el 2023. Según los datos recopilados, una quinta parte (20%) de los equipos ejecutivos de las empresas estudiadas las componen mujeres; y ocho de cada diez empresas tienen ahora al menos una mujer en su equipo ejecutivo.

CONSEJOS

A modo de conclusión, McKinsey & Company realiza diversas entrevistas a líderes en materia de diversidad, de las cuales surgieron las siguientes conclusiones:

Comprometerse con un enfoque sistemático y orientado hacia una meta que pueda beneficiar a todos los involucrados. Integrar su estrategia en las iniciativas empresariales de toda la empresa, adaptándola al mismo tiempo al contexto local. Priorizar la pertenencia y las prácticas inclusivas, lo cual permitirá facilitar la retención del talento diverso, la innovación y la orientación al cliente. Brindar los recursos y apoyo a quienes son defensores de iniciativas de diversidad. Actuar en base a la retroalimentación de los colaboradores es fructífero para la empresa al decidir sobre su estrategia inclusiva.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: