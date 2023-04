No cabe duda que atravesamos una serie de situaciones difíciles, sin embargo, eso no significa que no haya oportunidades en nuestro país. La inestabilidad política, el Covid, la desaceleración económica, la conmoción social y ahora, los fenómenos climatológicos, han pasado factura a los empresarios y a los ciudadanos en general. Sin embargo, una y otra vez, salimos adelante. La historia lo demuestra, ¿por qué sería diferente esta vez?

Bartolomé Ríos, Chair de Vistage Perú, aporta una visión positiva en medio de esta tormenta, en la que destaca la resiliencia que han mostrado los empresarios y la economía en años recientes.

Basta recordar la debacle de los años 1980s: populismo, hiperinflación, recesión, caída de la inversión privada, quiebra del Estado, aislamiento financiero internacional, corrupción y terrorismo. En efecto, pasamos en pocos años de una realidad deprimente a otra auspiciosa, porque se redujo la pobreza de manera considerable, control de la inflación y el déficit fiscal, se alcanzó el grado de inversión y se impulsó la inversión privada nacional y extranjera.

El filósofo romano Séneca definió “suerte” como lo que ocurre cuando la preparación y la oportunidad se encuentran, ¿será la suerte lo que nos sacará de esta crisis?: “En absoluto. Lo que permitirá que salgamos adelante es nuestra propia preparación para el futuro, que todavía no se divisa con nitidez, pero, que será, como siempre, un futuro que podremos y debemos aprovechar”, respondió Ríos.

El ejecutivo sostiene que se debe reconocer diversos logros del empresario peruano, entre los cuales se destacan los siguientes:

- Aumento en los niveles de eficiencia: Muchos de los excesos de costos y gastos que se toleraba hace unos años se han eliminado, por lo que hoy los negocios están más fit. De mantenerse el sobrepeso a raya, conforme crezcan las ventas, los resultados serán mejores.

- Apertura para incursionar en mercados internacionales: Como reacción del mercado peruano a la incertidumbre desde el surgimiento del Covid, los empresarios han evaluado más que antes la posibilidad incursionar en mercados extranjeros, sea vía exportaciones o inversión extranjera directa.

Incluso, si se considera que las economías de la región no están en un buen momento, el solo hecho de que los empresarios hayan abierto sus horizontes, debe valorarse de cara a las oportunidades de crecimiento de los negocios en el futuro.

- Resistencia del modelo económico: No debe soslayarse el hecho de que los cimientos del modelo económico vigente no han sido afectados considerablemente. Si bien ha habido cambios regulatorios, el populismo no ha llegado a corroer los pilares de nuestra economía.

- La reinvención: Uno de los legados que nos dejó la llamada década perdida de 1980s, fue el surgimiento de una nueva generación de empresarios, que habían caído en la quiebra o ejecutivos que habían perdido su empleo se reinventaron y emprendieron. Nuestro país es reconocido como el de “los emprendedores”, tal vez no suficientemente profesionales, pero sí muy perseverantes.





La nueva generación de empresarios

Uno de los legados de la actual crisis será una nueva generación de empresarios, que se sumará a la nacida en décadas recientes. Hoy se visualiza el crecimiento de lo que se podría llamar una “clase media empresarial”, que es una de las principales fuentes del crecimiento de la clase media del país.

Se estima que este segmento empresarial representa el 99.5% de los negocios formales y que generan casi el 91% de puestos de trabajo en el sector privado, según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), conformando así el motor económico y generador de empleo más productivo.

Además de la enorme riqueza natural y cultural que tiene el Perú, esta clase empresarial es una de nuestras principales fuentes de riqueza. Por esta razón, se solicita más apoyo a los empresarios medianos y pequeños emprendedores, por ser la piedra angular de nuestra evolución económica, política y social.

“Los empresarios sabemos salir adelante, lo hemos logrado en el pasado y tenemos todo lo necesario para lograrlo una vez más. Fue esperanzador ver la convicción de los empresarios de Vistage. Pase lo que pase, decían, seguimos y seguiremos encontrando soluciones, aprovechando oportunidades, porque vivimos para enfrentar y superar retos. Ese es nuestro día a día”, puntualizó Ríos.