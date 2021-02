FOTOS: Samantha Chau A.

Marina y Moira son dos emprendedoras que encontraron en Lima su gran inspiración para crear una marca que fácilmente se identifica con los capitalinos. Todo empezó en 2010 haciendo polos con temáticas de cine y de videojuegos hasta que llegaron los diseños de la ciudad y encontraron que en la estética de la capital peruana estaba lo que buscaban. I Love Lima tiene como logo un corazón atropellado, acaso la mejor imagen de lo que se siente por Lima. “No existía una marca souvenir, y pensamos en crearla”, acota Marina, quien resalta que rescataron en ese tiempo lo que les llamaba la atención, como el cerro San Cristóbal, los ticos amarillos, las combis, las zapatillas colgando de los cables, los afiches chicha.

Marina Barrios es francesa y llegó a Lima en 2003. Vivió en esta ciudad casi 15 años. Hoy está en España. La marca colocó sus productos en diversas pequeñas tiendas. Moira Caldas-peruana, huachana- comenta que los diseños no descansan, por ejemplo, se ha rescatado colores peruanos como el de la chicha morada, la palta fuerte, panza de burro o la papa a la huancaína. No se trata solo de polos. Hay mascarillas, bolsos, billeteras, toallas y monederos. Los polos son de algodón peruano, y el tocuyo, esa tela sostenible y económica, resulta perfecta para un look urbano.

Es fácil identificarse con la marca. Yo tengo uno de una combi que hace años no tomo, y otro que lleva como un afiche que dice “Lima la gris, es de todos los colores”. La cuarentena como consecuencia ha impulsado mucho más el delivery.

Antes del segundo confinamiento estaban en la Feria de Barranco, donde sinceramente era un placer revisar cada prenda o accesorio. I Love Lima tiene para rato. Lima inspira, enamora, y te rompe el corazón, y tanto Marina como Moira han logrado llevar esto a una marca peruanísima.

Este es el Instagram de la marca.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Mercado San Martín, el espacio gastronómico que nos ofrece delivery