La actriz Emilia Drago presenta su primer unipersonal llamado “Llámame mamá, el show”. Esta vez, la obra llega en formato presencial, luego de cosechar un gran éxito virtual en dos temporadas.

“Me siento muy feliz. Hacer este show por primera vez, de manera presencial, me llena de ilusión. Me da muchos nervios también pero, sobre todo, emoción y alegría. Además es un show renovado, así que para los que lo vieron la primera vez también pueden venir a verlo esta vez porque está mucho más divertido”, dijo Emilia.

“Llámame mamá” es un espectáculo de comedia en el que Emilia nos confiesa la manera en la que asumió el proceso emocional y físico de convertirse en madre.

Así, nos comparte sus inquietudes sobre la maternidad, las dificultades de la crianza, sus dudas sobre la educación, el cambio del cuerpo después de dos hijas, la lactancia, la relación en pareja y las demandas sociales en relación al rol de la mujer que decide ser madre.

Emilia Drago presenta su primer unipersonal llamado "Llámame mamá, el show”. (Foto: Difusión)

“Hacer un unipersonal es todo un reto para un actor. Y siento que hacer un unipersonal que tiene comedia es más complejo aún. Está lleno de tiempos exactos en donde tengo que hacer y decir cosas: marcaciones, canciones, números de mucho esfuerzo físico. Gracias a Dios tengo a Paloma Reyes como directora. Ella es una capa, y nos entendemos súper bien”, comentó.

La puesta en escena renovada cuenta con la participación de un músico en vivo. Se trata de un montaje muy divertido que parodia situaciones de la vida.

La puesta en escena renovada cuenta con la participación de un músico en vivo. Se trata de un montaje muy divertido que parodia situaciones de la vida.

A la manera de collage de números cómicos acompañaremos su trayectoria, los diferentes personajes qué hay en su imaginario, su confusión mental y la ternura, típicos de una madre profesional en los días de hoy.





Entrevista

-¿Qué te inspiró o motivó para realizar este show de comedia?

Mis hijas. El amor de madre. El amor incondicional que siento por ellas y cómo me han cambiado la vida. Una vida que es, por momentos, caótica pero a la vez te llena de vida. Un amor único que te motiva a ser una mejor persona.

-En lo personal, ¿cómo te definirías como mamá de dos hijas?

Soy una mamá muy cariñosa. Amo estar con mis hijas. Me encanta reírme con ellas, engreírlas; y también tengo mi lado regañón. En mi afán por enseñarles cosas a veces también puedo ser un poco firme. Pero trato de hacer lo mejor que puedo y creo que está bien. Somos felices cuando estamos juntas.

-¿Cómo ha cambiado tu vida tras la llegada de tus hijas?

Ha cambiado muchísimo. Ahora hay dos niñas que dependen de mí; horarios y actividades nuevas, emociones que nunca antes había sentido. Ha llegado también la “culpa de la madre”. Esa sensación de no saber si estás haciendo las cosas bien o no, pero igual sigues tu intuición. Y, por supuesto, muchas veces las cosas no te salen bien pero al día siguiente te levantas y quieres hacerlo mejor y eso es algo que también ha cambiado en mí. Mis motivaciones de vida. Mi visión de las cosas.

-¿Es difícil la maternidad siendo actriz?

No siento que sea tan difícil. Creo que es como en cualquier trabajo. Organizarse y encontrar el equilibrio. Darles tiempo de calidad a mis hijas. Pero tiene sus ventajas también el ser artista, porque mis horarios son muy cambiantes y flexibles y muchas veces puedo incluso llevarlas al teatro o que me acompañen a alguna grabación.

-¿Te das tiempo para engreír a tu esposo, Diego Lombardi?

Claro, hago lo mejor que puedo. Trato siempre de sorprenderlo con algo; o tener un espacio para nosotros en la semana donde podamos tomar una copa de vino y comer algo rico, o hacer alguna actividad juntos.

-¿Cómo marcha tu matrimonio?

Estamos bien. Tranquilos. Disfrutando nuestra vida de padres. Construyendo nuestro hogar, ayudándonos bastante. Siempre preocupados por el otro.

-¿Son un equipo con la crianza de sus pequeñas?

Definitivamente sí. La mayoría de veces estamos de acuerdo y si no lo conversamos y vemos a que solución llegar. Tenemos visiones de vida muy parecidas, así que, en ese sentido, no somos mucho de discutir. Veo como mis hijas aman a su papá y eso es hermoso.

-Sus TikTok son muy divertidos y comentados, ¿te cuesta convencer a tu esposo para grabar?

Nos divertimos mucho grabando esos vídeos. Por lo general no me cuesta mucho. A Diego le encanta hacer payasadas. Pero cuando es un TikTok de baile, ahí si es difícil. Se pone regañón pero ahí siempre encuentro la forma de darle la vuelta y terminamos haciendo algo divertido.

-Hace unos años contaste que sufriste la fractura de una costilla mientras ensayabas para ‘Reinas del Show’, ¿Te recuperaste de tu lesión?

Si fue una experiencia un poco traumática por la forma en la que sucedió todo y porque no hubo un registro tan exacto de cuando me golpee, entonces nadie entendía cómo me había roto la costilla. Pero ahí estaba… rota. Me costó mucho recuperarme físicamente y emocionalmente pero me hizo mucho más fuerte y aprendí también muchísimas cosas sobre mí, lo fuerte que era y como a veces las cosas siempre pasan por algo.

-¿Volverías a participar en un reality de baile?

Creería que no. Pero quien sabe lo que la vida me traiga. Es mejor no decir “nunca más”.

-Hace poco se estrenó la película ‘Asu Mare. Los amigos’, ¿te gustaría que haya una nueva entrega del film?

Creo que la historia como tal de Emilia y Cachín terminó con la tercera película. Particularmente no sé si haya más que contar pero si a Tondero se le ocurre hacer alguna otra historia más de otro de los personajes de la película, enhorabuena. Creo que Asu Mare siempre tendrá éxito.





