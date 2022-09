Desde que William Levy y Elizabeth Gutiérrez se separaron después de casi 20 años de relación, mucho se ha hablado sobre ellos, y más cuando en 2017 Jacky Bracamontes reveló que tuvo un romance con el cubano, cuando aún mantenía una relación con la actriz de ascendencia mexicana. Lo cierto es que, desde hace algún tiempo ambas rompieron todo vínculo, pero aún sigue saliendo a la luz detalles de su relación.

Han pasado ocho meses desde que Gutiérrez y Levy se separaron y la actriz decidió romper su silencio y hablar de esa etapa de su vida. Además, compartió su sentir sobre su soltería y aclaró si es verdad que se negó a saludar a Jacky Bracamontes en una premiación.

Fue durante una entrevista con el programa “¡Siéntese Quien Pueda!” de UNIMÁS que Elizabeth Gutiérrez contó detalles sobre la separación de William Levy y, entre otras cosas, sobre su enemistad con Jacky, a quien hace algún tiempo acusó de haber violado el código de la amistad. ¿Qué fue lo que dijo? A continuación, los detalles.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez cuando aún eran pareja (Foto: Getty Images)

EL DESAIRE DE ELIZABETH GUTIÉRREZ A JACKY BRACAMONTES

El periodista del programa, Lucho Borrego, aprovechó la entrevista para cuestionar a Elizabeth Gutiérrez sobre si era verdad que en una premiación Jacky Bracamontes intentó saludarla y ella se negó a hacerlo.

“Lo que ves en las redes o lo que yo transmito eso soy, yo no soy una persona falsa”, dijo respecto al incidente. “Lo único que te puedo decir es que soy como soy, yo no puedo ser falsa”, reiteró Gutiérrez, confirmando la información.

Como se recuerda, el libro de Bracamontes detonó una bomba tras revelar su romance con William Levy. Al respecto, la actriz señaló que la relación iba bien, pero Levy terminó con ella cuando le informó que Gutiérrez estaba esperando a su segundo hijo. “Fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso, él me había dicho que no estaban juntos, entonces ok ¿es del Espíritu Santo? El segundo sentimiento fue: ‘No eres para mí, no soy para ti, cada quién su vida’”, contó la exreina de belleza en ese entonces.

Elizabeth Gutiérrez habló sobre los comentarios en redes sociales que le afectan emocionalmente (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

EL CÓDIGO QUE VIOLÓ JACKY BRACAMONTES, SEGÚN ELIZABETH GUTIÉRREZ

A inicios de 2022, durante su participación en el programa “Ojos de mujer” de la cadena E! Latino, Elizabeth Gutiérrez habló sobre el tema de las infidelidades.

“No es que los excusamos ni que no tienen la culpa”, dijo Elizabeth Gutiérrez sobre la responsabilidad que tienen los hombres en casos de infidelidad cuando están comprometidos.

“Pero creo que hay un código entre mujeres que se tiene que respetar, que se ha perdido”, aseguró. “¿En qué momento se perdió todo esto?”, agregó la actriz en el debate en una evidente alusión a la relación que Bracamontes y Levy.