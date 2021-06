La temporada 4 de “Élite” ya se encuentra disponible en Netflix y los ocho nuevos capítulos de la serie española nos mostraron a cuatro nuevos alumnos, un director muy estricto que llega a Las Encinas, más enredos amorosos y una tragedia que promete mantener enganchados a los espectadores.

MÁS INFORMACIÓN: Quién es quién en Élite 4

Benjamín (Diego Martín), el nuevo director a “Las Encinas”, es uno de los empresarios más poderosos de Europa dispuesto a reconducir el colegio aplicando mano dura. Junto a él llegan sus tres hijos: Ari, Mencía y Patrick. Tres adolescentes acostumbrados a salirse siempre con la suya, y que, junto a un cuarto nuevo alumno -un príncipe heredero llamado Phillipe- causarán alboroto dentro de la escuela.

En la nueva entrega vemos que Ari empieza una relación con Guzmán, pero también demuestra su interés por Samuel; Mencía convence a Rebeka de abrir su corazón, pero los problemas con sus padres afectan su romance; Patrick primero se une a Omar y Ander, pero luego se interpone; y el príncipe Phillipe se acerca a Cayetana, pero comete algunos errores imperdonables.

En la cuarta temporada de “Élite” veremos la llegada de un nuevo director a “Las Encinas” y cuatro nuevos alumnos. (Foto: Netflix)

ÉLITE: LA RELACIÓN DE MENCÍA CON ARMANDO, SEGÚN MARTINA CARIDDI

Patrick (Manu Ríos), Ari (Carla Díaz) y Mencía (Martina Caraddi) son los nuevos compañeros a los que les toca adaptarse a “Las Encinas”. Además de ser los hijos del nuevo director de la escuela, Benjamín Blanco (Diego Martín), serán en parte los responsables de ocasionar el problema principal de la temporada 4 de “Élite”.

Otro rostro nuevo es Phillipe (Pol Granch), heredero directo al trono de un principado del centro de Europa y estudiante ejemplar hasta que se sumerge en Las Encinas, donde el mundo que conocía queda al margen.

En la cuarta temporada de “Élite” vemos que surgen nuevas relaciones entre los estudiantes. Una de ellas es la que protagoniza Mencía Blanco, personaje interpretado por la actriz Martina Cariddi, con Armando.

Mencía Blanco Commerford, la hermana de Ari, es caótica, rebelde y juega con sus propias reglas. Esto la lleva a desafiar a su padre y a meterse en muchos problemas. Ella inicia una relación sincera con Rebeka (Claudia Salas), y al mismo tiempo comienza a tener un romance con Armando, interpretado Andrés Velencoso, que le paga por mantener relaciones sexuales.

Mencía Blanco inicia una relación sincera con Rebeka (Claudia Salas). (Foto: Netflix)

En un inicio, Mencía siente atracción hacia el empresario y disfruta de recibir el dinero a cambio de favores sexuales. Sin embargo, termina metiéndose en la boca del lobo que provocará consecuencias graves.

En entrevista con “SensaCine”, Martina Cariddi habló acerca del reto que es interpretar a su personaje Mencía Blanco y protagonizar una de las tramas más delicadas de la cuarta temporada de “Élite”.

“Yo cuando entre en la serie no sabía nada, casi nada sobre mi personaje. Lo único que sabía es que iba a tener trama con Claudia [Salas], que era algo que me parecía maravilloso y ya está. Sabía un poco hacia dónde dirigir el personaje, pero no sabía que iba a tener esta trama tan delicada”, explica Cariddi sobre el papel que juega Mencía Blanco en esta temporada.

“Entonces sí que fue como: ‘Ufff, a ver dónde me estoy metiendo y a ver cómo contamos esto de la mejor manera posible”, detalla la actriz sobre el desarrollo de su personaje.

Finalmente, Martina Cariddi afirmó que ha hecho todo lo posible por abordar a su personaje y su historia dentro de la serie. Asimismo, dijo que eso será clave a la hora de que el público reciba la trama.

“Creo que se ha tratado de la mejor manera posible. Yo he hecho todo lo que he podido por que se tratase bien y que se entendiese a mi personaje y todo el conflicto por el que está pasando. Y espero que se reciba de la mejor manera posible”, agregó.