En los últimos años, ha crecido el número de personas que buscan engreír a sus mascotas y, con ello, han aumentado el número de tiendas y negocios especializados en animales. Incluso, hay boutiques exclusivas que ofrecen lo mejor para nuestros compañeros de cuatro patas.

Tal es el caso de Fancy Pets, que lleva cinco años en Lima y acaba de abrir su segunda tienda, ubicada en la avenida 28 de Julio, en Miraflores. Su CEO, Alfredo Polo, indicó que inició este negocio al ver que no encontraba artículos de primera para su mascota y tenía que importarlos.

“El público podrá encontrar marcas y productos que no hallará en otras tiendas, como diseños exclusivos. Contamos con algunos asesores de venta que son veterinarios a quienes les consultamos por la calidad y beneficio de los productos que vamos a ofrecer”, afirmó.

El local recientemente inaugurado cuenta con dos pisos y ambientes para determinados segmentos: “Nosotros tenemos en cada salón un tipo de producto distinto. Tenemos un salón de camas, otro solamente para productos para gatos, otro solo para ropa. También habilitamos un ambiente de juguetes, otro para, por ejemplo, hamsters, conejos u otro tipo de mascotas. La amplitud de la tienda nos permite tener ambientes diferentes. Además, hacemos ventas por Internet. Esta diferenciación de mercado permitió que nos hagamos conocidos y estemos creciendo”.

Asimismo, consideró que la moda para mascotas no es algo pasajero. “Creo que llegó para quedarse, ha evolucionado mucho, tal como el tema de la comida. Me acuerdo que cuando era niño, a los perros les daban camote o sobras. Ahora, la comida es primordial, hay marcas súper premium y creo que en el tema de la ropa de igual manera, porque no solamente es un tema de diseño, sino también es un tema utilitario, como los impermeables para la garúa de Lima, que ayuda a proteger a las mascotas”, refirió Alfredo, quien también es CEO de Hunter Perú, la franquicia alemana de productos para mascotas.

De otro lado, señaló que debido a la gran acogida que han tenido, tienen proyectado abrir otros locales en provincias y la primera tienda fuera de Lima estará en Arequipa.





SOSTENIBILIDAD

La marca también apuesta por la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente. Es por ello que los productos que comercializa están hechos con materiales reciclados.

“Tenemos una amplia gama de productos a los que denominamos verdes, como las camas hechas con productos reciclados en una alianza que ha hecho uno de los proveedores italianos Nos preocupamos por traer productos que no afecten al medioambiente. Nuestras bolsas son de materiales reciclables”, detalló.

Asimismo, Polo aseguró que todos los productos son seguros para las mascotas y no han sido testeados con animales. Para mayor información, puede seguir las redes sociales de Fancy Pets.