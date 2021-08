La actriz y modelo peruana, Verónica Montes, contó que los últimos meses han sido difíciles para ella ya que sufrió varios cambios en su cuerpo debido a un problema hormonal. Tras varios exámenes médicos, la artista conocida por su participación en “El Señor de los Cielos” reveló que le detectaron un tumor cerebral.

Verónica Montes, quien radica en México, se hizo conocida internacionalmente por su participación en “El señor de los cielos”, donde interpretó a Belén Guerrero de Aguilera, mejor conocida como “La Condesa”. La belleza y el talento de la actriz peruana la han hecho sobresalir dentro del medio artístico mexicano y, poco a poco, se ha ganado un nombre.

Ahora, Verónica Montes está luchando contra un tumor cerebral que le fue detectado por sus médicos. Esto después de varios meses de incertidumbre en lo que padeció mucho cansancio y cambios en su cuerpo debido a un problema hormonal. ¿Qué es lo que le pasa a la bella actriz? Aquí todos los detalles sobre su caso.

“EL SEÑOR DE LOS CIELOS”: VERÓNICA MONTES, LA ACTRIZ QUE LUCHA CONTRA UN TUMOR CEREBRAL

En una entrevista con TVNotas, Verónica Montes contó que desde hace más de un año ha presentado problemas de salud, pero que aunque se había sometido a varios estudios los doctores no habían podido detectar cuál era el mal que padecía, hasta ahora.

Fue a inicios de 2021 cuando la actriz peruana dijo que le detectaron una enfermedad llamada hiperprolactinemia, la cual es causada por tener altos niveles en el cuerpo de la hormona prolactina.

Meses después a Verónica Montes le detectaron un problema en el riñón, el cual quedó descartado tras un estudio, pero aún así continuaba preguntándose qué es lo que le pasaba a su cuerpo pues continuaba sintiéndose mal.

Durante la entrevista al citado medio mexicano, Verónica Montes reveló que los doctores le descubrieron un tumor cerebral que se desató por los altos niveles de prolactina. Además, señaló que este está controlado ya que solo es benigno.

“Descubrieron que tengo un tumorcito en la parte central de la frente que se llama microadenoma y sale cuando tienes la prolactina alta. Me lo detectaron cuando la prolactina empezó a bajar a su nivel normal, pero semanas después me hicieron otra vez el estudio y empezó a subir”, dijo la recordada “Condesa” a TVNotas.

Verónica Montes detalló que cuando le dieron la noticia pensó que tenía que ser sometida a una operación, pero esto no fue necesario.

“La verdad, lo primero que vino a mi mente fue que estaría en una plancha para que me operaran, me asusté porque hasta pensaba que me iban abrir el cerebro (…), no es cáncer ni se puede convertir en algo así. Me dice el doctor que sólo hay que estarlo checando para controlarlo y sobre todo para evitar que crezca y vengan complicaciones, pues sería más peligroso quitármelo (...), si me lo quitan, me podría dar diabetes o cualquier otra cosa”.

Finalmente, la actriz y modelos peruana dijo que aunque el tumor ya está siendo controlado hay días en que amanece hinchada, una consecuencia del tumor cerebral. Sin embargo, también se mostró aliviada al saber qué es lo que padece después de muchos exámenes médicos y laboratorios.

“Hay días en los que amanezco hinchada de la carita, aunque ya no como antes. Además, ya tengo más fuerza, porque esta enfermedad hacía que me cansara mucho. También, me siento tranquila porque ya sé qué le pasa a mi cuerpo”, afirmó.