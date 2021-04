Rafael Amaya, el aclamado actor de “El señor de los cielos” está de regreso. Hace unos días se publicaron unas fotos y videos de una sesión fotográfica al lado de la actriz Athina Marturet y se comenzó a rumorear de un posible romance entre los interpretes, sin embargo, la verdad es que ellos son los protagonistas de una nueva producción.

Los actores de la súper serie de Telemundo se han juntado para realizar un nuevo proyecto llamado “Cuando los muertos resucitan” para Tik Tok, el cual se está filmando en la ciudad de Miami y pronto será estrenado.

Athina Marturet publicó parte de las fotos y videos de aquel momento al lado de Rafael Amaya y sin duda, se ve la gran química que existe entre ambos ya que han trabajado juntos en “El señor de los cielos”.

Rafael Amaya y Athina Marturet están realizando un proyecto para Tik Tok (Foto: Instagram)

Pero a raíz de estas imágenes es que muchos de los fans del actor mexicano se han comenzado a preguntar quién es esta actriz alemana y en esta nota te vamos a contar todo.

¿QUIÉN ES ATHINA MARTURET?

Athina nació en Berlín el 3 de octubre, hija de padres griegos que emigraron a Alemania y se fueron a Perú, Egipto y luego a Venezuela, donde su padre Spiros Klioumis trabajó como exitoso geólogo y su madre Parthena como naturópata y homeópata.

Estudió microbiología en Alemania, pero decidió que su verdadera pasión era modelar y la actuación.

“Desde muy pequeña hice comerciales, yo viví en diferentes países y en cada uno hice algo diferente, pero no fue hasta que llegué a Venezuela en donde me preparé realmente, gané un concurso de modelaje y ahí fue cuando empezó a despegar mi carrera como modelo, estuve en muchas campañas de marcas muy prestigiosas e incluso en México, pero la actuación siempre ha sido mi pasión favorita. También comenzó en Venezuela, hice películas, cortometrajes, se puede decir que siempre he estado involucrada en las dos, pero en este momento de mi vida estoy dando un paso más internacional, desde que estoy en Miami he tenido mucho trabajo”, expresó en 2019 para la revista Caras México.

Athina Marturet fue parte de la séptima temporada de "El señor de los cielos" (Foto: Facebook Athina Marturet)

En 2019 fue convocada para ser parte de la séptima temporada de “El señor de los cielos” y su personaje fue el de ‘Athina’, una ex agente de la CIA de origen griego, un personaje que no sólo le dio la posibilidad de incursionar nuevamente en la actuación sino también demostrar sus habilidades en las artes marciales y hasta bailar.

Athina Marturet ha dicho que junto a su esposo Eduardo Marturet el Director de Orquesta de la embajadora de The Miami Symphony Orchestra, The MISO, siempre buscan proyectos en que embarcarse y esta vez lo hicieron al lado de Rafael Amaya.