Gala Montes sigue creciendo. Se ha convertido en la protagonista de “Diseñando tu amor”, la nueva telenovela de Univisión, que ya se emite en México y en Estados Unidos. Todo un reto para esta joven de 20 años, que hasta hace poco la veíamos como hija de los protagonistas.

Su desempeño ha hecho que la cadena confíe en ella para otorgarle el personaje principal de esta nueva historia, bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo, donde también participan Juan Diego Covarrubias, quien interpreta a “Claudio” y será su pareja en la ficción .

“Es algo para lo que me he venido preparando prácticamente toda mi vida... Me siento muy feliz y muy agradecida por esta gran oportunidad que me brinda la empresa, que me brinda también el productor Pedro Ortiz de Pinedo, que de alguna forma es la primera persona que está creyendo en mí para este proyecto”, dijo Gala en una entrevista a People en Español.

¿DE QUÉ TRATA DISEÑANDO TU AMOR?

Su personaje es Valentina, una joven decidida y luchadora a la que una tragedia la llevará a mudarse junto con su hermana Nora, quien siempre la ha envidiado, a la gran ciudad, donde tendrá la oportunidad de cumplir su sueño de triunfar en el mundo de la moda y encontrará al verdadero amor en Claudio, un noble muchacho que como abogado ayudará a los miembros de su comunidad. Pese al amor que destilan Valentina y Claudio, Nora tratará de interponerse para conquistarlo.





DE HIJA DE NARCO A PROTAGONISTA

Gala, en la narcoserie de Telemundo “El señor de los cielos”, interpretó el papel de “Luzma”, la hija menor de “Aurelio Casillas” interpretado por el actor Rafael Amaya.

Si bien estuvo en la tercera y cuarta temporada, la joven decidió dejar la narcoserie cuando le pidieron que regrese para la séptima, porque no estaba de acuerdo con el exceso de escenas íntimas.

Su buen desempeño le sirvió para que poco después fuera convocada para nuevas producciones, una de ella fue “La mexicana y el güero”, de Televisa, donde esta vez hizo el papel de hija de la reconocida actriz Itatí Cantoral, quien tenía el protagónico. Ahora, el papel principal le llegó a la joven Gala, gracias a su buen desempeño.

Luzma junto a su padre Aurelio Casillas en "El señor de los cielos". (Foto: Telemundo)

