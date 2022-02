Uno de los vocalistas más queridos de México es el sinaloense Edén Muñoz, quien por muchos años fue parte de la aclamada banda Calibre 50, la cual fue fundada en 2010 por el mismo. Junto a la agrupación, el cantante deleitó a la audiencia con un gran repertorio de temas entre los que destacan “Si te pudiera mentir”, “A la antigüita” y “Cuidando El Territorio”.

Fue hace unas semanas que Muñoz dio a conocer que daría un paso al lado de la banda para emprender un nuevo reto profesional como solista y así lograr obtener el mismo o mayor éxito que Calibre 50. Está noticia tomó por sorpresa a la audiencia, quienes empezaron a especular sobre las razones que lo habrían llevado a tomar esa decisión.

De acuerdo a lo expresado por el mexicano, su salida se debió a que había probado todas las funciones en la agrupación y ya no sentía que hubiera algo más en lo que pudiera aportar; por ello, decidió probar suerte como músico independiente. A mediados de 2021, el cantante se sometió a una rigurosa cirugía para tratar sus cuerdas vocales, tema del que habló en un reciente encuentro con un medio azteca.

Rodolfo Edén Muñoz Cantú es un cantante, compositor y productor mexicano de música regional (Foto: Edén Muñoz / Instagram)

¿POR QUÉ EDÉN MUÑOZ FUE OPERADO DE LAS CUERDAS VOCALES?

En una entrevista para TVyNovelas, Edén Muñoz contó que a causa de su nulo conocimiento musical, durante su juventud, llegó a comprometer sus cuerdas vocales. Por esa razón, requirió operarse y así no poner en riesgo su principal herramienta de trabajo:

“Lo que pasa es que como no tengo conocimiento musical, canto con el oído; cuando tienes 15, 16 o 17 años puedes echarle horas al canto y no pasa nada, pero te caen los años, las desveladas, los desarreglos, y éstos obviamente te llevan a que el cuerpo te diga: ‘Tú no mandas, aquí manda esto’. La decisión es hasta cierto punto sabia”.

El cantante mexicano tiene grandes ambiciones tras dejar atrás la banda (Foto: Calibre 50 / Facebook)

¿LA OPERACIÓN DE EDÉN MUÑOZ FUE DE ALTO RIESGO?

Se trata de un procedimiento quirúrgico con riesgos muy bajos y que ofrece una mejora en la calidad de la voz. Debido al avance de la ciencia, el músico estaba muy confiado en que todo sería favorable, aunque en el fondo sentía un ligero temor de que pudieran dañar sus cuerdas vocales.

“Las cuerdas vocales son músculos pequeños que se estiran; lo que sí se pone en peligro es la carrera. Si lo quieren ver del lado pasional que tengo, la música es mi vida. Lo mejor de todo esto es que está tan avanzada la ciencia, que no puede llegar a ser una operación tan peligrosa; al contrario, es una limpiadita, como cuando a los carros se les lleva a hacer un servicio”, expresó.

¿EDÉN MUÑOZ SE PELEÓ CON CALIBRE 50?

Al ser preguntado sobre su salida del grupo, el cantante mexicano contó que hubo ciertas diferencias con los demás integrantes, aunque no había de qué preocuparse, ya que son problemas mínimos que cualquier persona podía tolerar.

“Son fricciones que, hasta cierto punto, son tolerables. Todos teníamos el mismo peso en decisión y eso funcionó en algún momento, pero en otro no. Hoy en día, con mi proyecto, yo puedo elegir el camino y si fallo es porque yo tomé la decisión. Estoy feliz”, sostuvo Edén Muñoz.