Pepe Aguilar es uno de los cantantes más reconocidos y aclamados de México. A sus 53 años, cuenta con 23 discos publicados, decenas de éxitos, premios Grammy y hasta tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Producto de sus años de esfuerzo, el músico es capaz de darse una vida de lujos, la cual comparte con quienes ama; como es el caso de un pequeño de cuatro patas que le robó el corazón desde que llegó a su casa.

MÁS INFORMACIÓN: Ángela Aguilar y su forma de generar dinero

Los cuatro hijos que tiene con Carmen Triveño y Aneliz Álvarez no son los únicos engreídos del intérprete de “Tu sangre y mi cuerpo”, el otro integrante del clan Aguilar que también ocupa el corazón del artista es el pequeño can llamado “El Gordo”, un pug de pelaje negro que tiene cautivado no solo a sus dueños sino también a sus más de 15.7 mil seguidores en Instagram.

Los fanáticos de Pepe Aguilar conocen bien al consentido del mexicano, pues mucho se habla de los privilegios que el animal tiene, los cuales son superiores a la vida que una persona promedio puede aspirar. “El Gordo” disfruta de las mejores comidas, viajes, entre otros placeres que mencionaremos a continuación.

VUELA EN PRIMERA CLASE

El animalito va de un lado a otro cuando su padre humano tiene presentaciones que dar, en su mayoría dentro de los Estados Unidos; es así como en las redes sociales se le observa junto al resto de la familia cuando están por abordar o durante un vuelo.

Como los Aguilar están acostumbrados a viajar en primera clase o volar en un jet privado, se entiende que “El Gordo” disfruta de los mismos beneficios.

ES INFLUENCER

El pasado 27 de julio, los hijos de Pepe Aguilar decidieron crearle al pug una cuenta de Instagram para compartir con el mundo su estilo de vida. “El Gordo” solo sigue a 15 personas, entre los que destacan Snoop Dog, César Millán “El encantador de perros” y los miembros del clan.

ACCESO ILIMITADO AL BACKSTAGE

A diferencia de los fanáticos de los Aguilar, quienes tienes que pagar cerca de 5 mil pesos por una entrada a sus presentaciones, “El Gordo” tiene pase ilimitado para asistir a cualquier espectáculo, backstage y hasta las pruebas de sonido; esto debido a que su familia quiere estar siempre en contacto con el. Como si fuera poco las comidas, transporte, entradas a sitios especiales y el acceso a personalidades del medio es algo que también tiene incluido.

VIVE EN UNA CASA LUJOS

Al igual que el resto del clan, el pequeño de cuatro patas vive en el rancho “El Soyate”, propiedad de Pepe Aguilar que le fue heredado por su padre. El lugar es uno de los más lindos y exclusivos del país azteca, con un terreno de 1300 hectáreas que producen una diversidad de alimentos. Además, cuenta con un espacio más que suficiente para que el perro pueda recorrer a sus anchas.