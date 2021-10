Los que hemos visto la serie de América Televisión, “De vuelta al barrio”, sabemos que Beto Ganoza, es uno de los personajes que sobresale entre los demás. Santiago Suárez, quien interpreta este papel, es una de las promesas peruanas en el mundo actoral y si bien es cierto que ahora goza de cierta popularidad, no todo ha sido color de rosa. Durante las grabaciones de la última temporada de la teleserie, el artista se ausentó por un tiempo debido a una hernia.

Cuando hablamos de la exitosa serie nacional “De vuelta al barrio”, es casi imposible no mencionar a Beto uno de los hijos de Malena Ugarte y Edmundo Ganoza. En esta ocasión precisamente hablaremos un poco más del actor Santiago Suárez, quien cuenta lo que fue pasar por este lamentable problema de salud que lo hizo alejarse por un tiempo de los set de grabación.

La figura de América Televisión en algún momento confesó que una de sus primera experiencias en la televisión fue nada menos que en el desaparecido programa infantil que conducía María Pía Copello.

“Fui a la audición (para el elenco de María Pía) e hice malabares, me llamaron al día siguiente, me dijeron que necesitan un chico para que salga en público. Al final me estaba yendo y le pregunté si era María Pía y los payasos dijeron: “No, es Karina”, contó entre risas el actor.

LA HERNIA QUE ALEJÓ A SANTIAGO SUÁREZ DE DVAB

Hubo unas semanas que Santiago Suárez dejó de aparecer repentinamente en las escenas de “De vuelta al barrio”. Muchos especulaban con los motivos de su ausencia en la producción nacional. Algunos decían que había salido por una mejor oferta, otros simplemente que se encontraba mal de salud.

Todos estos rumores se vinieron abajo cuando el propio actor habló sobre lo que había pasado durante esos días. El artista nacional había sufrido una lesión, sobre la cual comento: “El cuerpo ya me estaba avisando (de la hernia). Uno se siente joven y no está acostumbrado a que su cuerpo vaya avisando con dolor. Seguí hasta que llegó un momento que ya no podía”, contó Suárez a 15minutos.

“Cuando fui al médico me mandaron a hacerme una resonancia, entonces me di cuenta que no era un simple dolor muscular. Para este año me salió una hernia en la espalda y era la segunda vez que me estaba avisando para que continúe con mis terapias y así la inflamación vaya bajando. Veía que mi cuerpo mejoraba y no le prestaba atención, hasta que un día hice un esfuerzo de más y no pude ya. Ahí empezó este camino doloroso, en el que al principio tuve mucho miedo de quedar mal. Tenía que operarme, pero me estresaba los compromisos laborales que tenía pendiente con De vuelta al barrio porque se grababa todos los días”, explica el popular Beto Ganoza.

“Estoy agradecido porque no fue necesaria una intervención, aunque estuve muy cerca de ser operado. Siempre agradezco por las cosas, porque la he luchado, pero esto ha sido una gran lección, una muy importante. Estoy empezando a tomar las cosas con calma y canalizar la energía”, agregó.

El hijo adoptivo de los Ganoza es un muchacho inteligente y muy trabajador. (Foto: América TV)

¿QUIÉN ES SANTIAGO SUÁREZ?

Santiago Suárez inició su carrera actoral participando en producciones locales como el recordado programa “Confesiones”, que se emitía por la señal de Latina, en el 2013. Al año siguiente el famoso ‘Beto’ formó parte de la miniserie “Yo Perdí el corazón”, historia que narraba la vida de la cantante de música criolla, Lucía de la Cruz.

El actor de 29 años también ha incursionado en el teatro, y ha logrado integrar los elencos de las obras: Moby Dick, Fuenteovejuna, Peter Pan, El Musical y 1968 Historias en Soul. Aunque también podemos encontrar que ha participado en películas nacionales como “Asu mare”, “Sí, Mi Amor”, “Recontra Loca”, “El Soñador”, “El Elefante Desaparecido” y “Perro Guardián”.