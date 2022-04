El pasado 27 de marzo se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Óscar 2022, donde se registró un ataque violento por parte del actor Will Smith al comediante Chris Rock. Dicho incidente dejó boquiabiertos no solo a los televidentes sino también a los artistas presentes, quienes no lograban descifrar si se trataba de una broma o un acto de furia.

Todo inició cuando Rock lanzó una broma mencionando el corte de cabello de Jada Smith, expresando que no podía esperar para verla en una nueva versión de “G.I. Jane”, cinta donde la protagonista lleva la cabeza rapada. Este comentario incomodó a la esposa del ‘Príncipe del Rap’, por lo que Will no tuvo reparos en subir al escenario para abofetear al presentador.

Lo que siguió fue un intercambio de palabras en la que Chris le explicaba que solo era una broma, mientras que Will le exigía que dejara de mencionar a su amada. Finalmente, la estrella de Hollywood pidió disculpas al público, conmovido hasta las lágrimas.

Will Smith golpeó a Chris Rock en la cara durante la ceremonia de los Oscar (Foto: Getty Images)

CHRIS ROCK NO LOGRÓ CONTAR TODOS SUS CHISTES

En los últimos días, Chris Rock ofreció un show de stand-up en el que habló con humor sobre lo que pasó en la ceremonia de los Oscar. El también guionista de 57 años contó que había elaborado diversos chistes para lucirse en el escenario, sin embargo, la mayoría de ellos no llegaron a contarse tras el abrupto encuentro que tuvo con Will Smith.

“Tengo un show completo que escribí para este fin de semana. Todavía estoy procesando lo que sucedió. Así que en algún momento lo haré, hablaré de esa mi*rda. Y será serio y divertido“, señaló.

¿POR QUÉ SE MOLESTÓ WILL SMITH?

Si bien a Jada Pinkett le favorece mucho su nuevo estilo, este no fue realizado por placer sino por necesidad. La actriz sufre de alopecia, es decir, la caída excesiva del cabello que causa la calvicie. La fémina ha compartido abiertamente su lucha contra este problema, por lo que la burla del comediante le tocó fibras sensibles.

¿QUÉ ES LA ALOPECIA FEMENINA QUE SUFRE JADA PINKETT SMITH?

La alopecia es una enfermedad del sistema inmune que se refleja en la pérdida de cabello, tanto en el cuero cabelludo como en otras partes del cuerpo, esto puede ser de forma temporal o permanente.

La alopecia ocurre cuando el sistema inmune destruye folículos capilares pilotos sanos. En la mayoría de casos, este trastorno ocurre de manera hereditaria y se activa por distintos factores como la edad, un traumatismo, embarazos u otros casos.