El fenómeno de Netflix “El juego del calamar” se encuentra entre las series más vistas en todo el mundo. Desde que se estrenó el 17 de septiembre de 2021, la ficción surcoreana se convirtió en un éxito internacional siendo vista en más de 90 países, convirtiéndose en tendencia en las redes sociales y provocando un gran merchandising.

Escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk, “El Juego del Calamar” trata sobre un grupo de personas que, agobiadas por sus deudas económicas, acceden a participar en un macabro juego que consta de seis pruebas peligrosas inspiradas en juegos infantiles. El que sobreviva ganará un gran premio en efectivo y los demás morirán.

Uno de los momentos más desgarradores de “El juego del calamar” es cuando Gi-hun, interpretado por Lee Jung-jae, vence a Il-nam (jugador 001) en las canicas en el episodio 6 de la serie. Sin embargo, existe la teoría de que el anciano pudo haber estado escondiendo un juego extra. Aquí te lo explicamos.

Oh Young Soo es el actor que interpretó al anciano jugador 001 en “El juego del calamar” (Foto: Netflix)

EL JUGADOR 001 TENÍA OTRO JUEGO DE CANICAS, SEGÚN ESTA TEORÍA

“El juego del calamar” está lleno de trágicas muertes prematuras mientras los 456 concursantes se enfrentan en una serie de juegos infantiles mortales. Pero a pesar de toda su tragedia, la serie surcoreana está igualmente lleno de giros y trucos.

En la temporada 1, episodio 6, los concursantes deben competir contra un compañero en un juego de canicas. Para ganar, deben tomar las 10 canicas de su oponente para obtener un total de 20.

Mientras el jugador 212 pasa canicas sin jugar, todos los demás están atrapados condenando a muerte a su aliado más cercano. Para Gi-hun, es una escena transformadora y reveladora. El hombre se encuentra aprovechándose de la demencia del anciano para ganar. El costo emocional que esto tiene en Gi-hun es claro, y aunque siente una profunda tristeza por lo que está haciendo, tampoco puede detenerse.





La primera temporada de "El juego del calamar" consta de nueve capítulos (Foto: Netflix)

Pero, según una teoría popularizada en las redes sociales, Gi-hun e Il-nam podrían haber ganado canicas. La teoría señala que los momentos de demencia del anciano en los que está buscando su casa son realmente su forma de insinuar a Gi-hun que tiene otro juego de canicas escondido en una de las casas de utilería, que Gi-hun puede llevar.

De esta manera, Il-nam podría tomar todas las canicas de Gi-hun, y cada uno de ellos podría irse con un conteo completo. El anciano deja que Gi-hun gane canicas de todos modos, pero esto podría haberle ahorrado al jugador 456 una experiencia devastadora.

Según explica “Screenrant” en su portal, lo mismo podría haber sido cierto para todos los pares, y que nadie tuvo que morir en realidad. Pero si bien este es un buen pensamiento, la hipótesis realmente no se sostiene. Si bien los juegos supuestamente se organizan en un esfuerzo por crear igualdad, eso no significa que la organización quiera que todos ganen.

Esta suposición se vuelve especialmente dudosa cuando se considera el hecho de que los juegos en realidad no se tratan de igualdad; más bien, son una forma para que unos pocos extremadamente ricos se entretengan. Si a cada jugador de canicas se le concediera una oportunidad secreta para pasar sin morir, los juegos no progresarían con las mismas apuestas aumentadas y los VIP no se entretendrían.