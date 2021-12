¿Qué pasó con el jugador 001 de “El juego del calamar”? El actor surcoreano Oh Young Soo, quien dio vida al personaje de Oh Il-nam, es uno de los miembros del elenco que ganó fama mundial por su trabajo en la serie de Netflix que ha tenido 142 millones de espectadores en su primera temporada. El arista de 77 años se ha ganado el cariño de todo el mundo tras su paso por “Squid Game”, pero ya tenía una carrera prolífica y respetada en la actuación. Con fotografías de su juventud como actor que ha sorprendido al público.

El intérprete nació el 19 de octubre de 1944. Su avanzada edad no ha sido ningún impedimento para que destace dentro de la popular producción televisiva, sino todo lo contrario. La experiencia y el camino recorrido lo han hecho darle más dramatismo a la ficción.

El actor ha tomado con tranquilidad la fama mundial obtenida por la serie de Netflix. Él ha contado que sus intereses ahora son otros: ayudar a su entorno. “No quiero ser ambicioso. Grandes o pequeñas, todos hemos recibido cosas en esta vida. Ahora, quiero devolver todas esas cosas que he recibido, quiero darle cosas a mi comunidad. Esa es la forma en la que pienso ahora”, manifestó en una entrevista en “How Do You Pla?” de MBC.

Oh Young Soo, además, comentó que no tiene representante, por lo que no ha sabido cómo manejar las llamadas que ha recibido tras el éxito de “El juego del calamar”. Su hija lo ayuda con su agenda y ahora, cada vez que sale a tomarse un café, todos en la calle lo reconocen y saludan. Tanta es su popularidad que la gente ha buscado cómo lucía el intérprete cuando era joven.

Oh Young Soo en la serie "El juego del calamar". (Foto: Netflix)

¿CÓM LUCÍA DE JOVEN OH YOUNG SOO, EL JUGADR 001 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

El actor surcoreano Oh Young Soo ha destacado en “El juego del calamar” como el jugador 001, pero ya tenía una carrera muy celebrada antes de la serie de Netflix, como se ha visto en las fotografías en la que lucía joven frente a las pantallas.

Muchísimo antes del fenómeno de “Squid Game” y de Oh Il-nam, el intérprete interpretó a un juez y monjes, sobre todo, en obras de teatros, películas y series de televisión. Debutó en “Gae Village” en la televisión, luego de graduarse del Departamento de Teatro y Cine de la Universidad de Dongguk.

Con una cabellera negra y un porte entre sereno y firme. Así fue como lucía el artista de “Squid Game” cuando era una de las joyas de la actuación del país, sin pensar que, a sus 77 años, estaría viviendo la fama mundial por un papel en la televisión que encantaría al público de manera impresionante.

¿DE QUÉ TRATA “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

Desarrollada por Siren Pictures Inc. para Netflix, “El juego del calamar” reúne a 456 personas con problemas económicos que son tentados a participar en un misterioso juego que promete al ganador 45.600 millones de wones -alrededor de US$ 38 millones-, una suma más que suficiente para comenzar una nueva vida. Pero lo que parece tratarse de un simple juego de niños, pronto se convierte en una lucha aterradora y escalofriante por su supervivencia.

A lo largo de nueve capítulos, la serie expone cómo la desesperación, la ambición, pero también la humanidad, van y vienen en individuos que creen que no tienen nada que perder, en un tablero de ajedrez dirigido por inescrupulosos sujetos que consideran que están haciéndole un favor a los concursantes.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

La segunda temporada de “El juego del calamar” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos capítulos lleguen a la plataforma streaming a principios de 2023.

¿CUÁL ES EL FINAL ALTERNATIVO DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

En una entrevista para Entertainment Weekly, Hwang Dong-hyuk reveló que el equipo de redacción habló de si Gi-hun debería subir al avión o dar la vuelta. “De hecho, luchamos entre dos escenarios diferentes para el final. Había uno, el otro final alternativo, en el que Gi-hun se subía al avión y se marchaba. Y luego, por supuesto, estaba el otro en el que daba la vuelta y caminaba hacia la cámara”, contó.

“Constantemente nos preguntábamos, ¿es realmente correcto que Gi-hun tome la decisión de irse y ver a su familia, para perseguir su propia felicidad? ¿Es esa la manera correcta para que nosotros realmente propongamos la pregunta o el mensaje que queríamos transmitir a través de la serie?”

Aunque el final alternativo de “El juego del calamar” habría sido un desenlace “más feliz” para el personaje, no hubiera dejado a todos los espectadores preguntándose por una nueva tanda de episodios.

“Llegamos a la conclusión de que la pregunta que queríamos proponer no se puede hacer si se subía al avión”, explicó Hwang. “La pregunta que queremos responder es ‘¿por qué el mundo ha llegado a lo que es ahora?’ y solo se puede responder o solo se puede proponer si Gi-hun se da la vuelta y caminó hacia la cámara. Así es como terminamos con eso. terminando en el final”.

