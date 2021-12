Una de las actrices de “El juego del calamar” que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo es Jung HoYeon, quien dio vida a la participante norcoreana número 067. Con la serie de Netflix, Jung debutó como actriz en la pantalla chica, aunque en su país de origen ya era conocida por sus trabajos como modelo.

La artista de 27 años ha desfilado en las mejores pasarelas del mundo, antes de participar en el programa “Next Top Model de Corea”, donde ocupó el segundo lugar y ganó exposición pública. HoYeon se graduó de la Universidad de Mujeres Dongduk y se especializó en modelaje, comenzando en este arte a los 16 años.

La nacida en Seúl es una de las modelos coreanas del momento, por está razón, reconocidas marcas buscan hacerla su embajadora o rostro de sus campañas. Una de los últimos en cerrar un trato con la actriz es Calvin Klein, para quien modeló su línea de ropa íntima.

Hoyeon Jung es una modelo y actriz surcoreana de 27 años (Foto: Hoyeon Jung / Instagram)

JUNG HO YEON MODELA ROPA INTERIOR DE CALVIN KLEIN

El pasado 9 de diciembre, Jung HoYeon tomó las redes sociales de Calvin Klein como parte de un acuerdo comercial. La joven publicó algunas fotografías donde se muestra usando un conjunto de ropa interior blanca elástica, de la marca americana. La imagen acumuló rápidamente más de 6 millones de ‘Me Gusta’ y más de mil comentarios.

Así mismo, Ho Yeon compartió otras instantáneas usando una polera color roja y una gorra azul marino, mientras lanza una mirada coqueta a la cámara.

“@calvinklein me dio su contraseña 🕺🏻 #contratado”, escribió la actriz en el pie de foto que alborotó a sus millones de fanáticos. De esta forma, la surcoreana se una a lista de estrellas que han aparecido en las redes de Calvin Klein, como Mark Wahlberg, la supermodelo Kate Moss, Justin Bieber, Kendall Jenner, Victoria y David Beckham, entre otros.

¿CÓMO CONSIGUIÓ UN PAPEL EN “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

Debido a que no tenía experiencia actoral, HoYeon Jung no creía que conseguiría un papel en la ficción de Netflix. “Estaba muy contenta de haber conseguido un papel y de poder actuar. Todavía me pone nerviosa la idea de encontrarme con el público a través de la pantalla. Nunca soñé que el programa se convertiría en una sensación mundial”, contó a Vogue.

Además, compartió su teoría sobre el éxito de la serie surcoreana: “El juego del calamar es una historia sobre la naturaleza humana con la que la mayoría de la gente ya se siente identificada, pero todo se comunica a través de juegos infantiles fáciles de seguir. Las historias creadas por los distintos personajes me han parecido muy interesantes. Sus personalidades alimentaban las decisiones que tomaban y sus consecuencias”.

Para interpretar a Sae-byeok, la actriz y modelo creó un extenso diario para el personaje. “(En cierto modo) su vida era muy parecida a la mía en el extranjero [...] “Durante esos tiempos, era difícil compartir mis emociones (y) celebrar con la familia y los amigos cuando ocurría algo bueno o averiguar qué hacer cuando ocurría algo malo. Todo (lo que sentía) estaba en mi cabeza y solo en mi cabeza. De ahí que pudiera entender su soledad y cómo se empoderaba”.

“Mi aspecto favorito de Sae-Byeok es su voluntad de sacrificar su vida por la familia, esa energía la hace tan fuerte. A medida que pasaba el tiempo, sentía que Sae-Byeok y yo nos íbamos acercando. Encontré la alegría en nuestra sinergia. El tiempo que pasé interpretándola valió cada segundo”, agregó.

Para interpretar a Sae-byeok, la actriz y modelo creó un extenso diario para el personaje (Foto: HoYeon Jung / Instagram)

¿QUIÉN ES LA PAREJA DE HOYEON JUNG?

Según sostiene la prensa coreana, HoYeon Jung tiene una relación con el actor Lee Dong-hwi, mejor conocido por su interpretación en el drama “Reply 1988″, “Divorce Lawyer In Love”, “Entourage” y “SF8″.

El 20 de septiembre de 2019 se unió al elenco principal de la serie “Pegasus Market”, también conocida como “Cheap Cheonlima Mart”, donde dio vida a Moon Suk-goo.

Aunque no se tiene detalles de cómo se conocieron, se sabe que empezaron a salir en 2016. Pero ambos actores prefieren mantener su romance en estricto privado.