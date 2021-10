“El juego del calamar” considerada por muchos como la mejor serie de los últimos tiempos transmitida por la plataforma de Netflix continúa dando que hablar debido a la forma en que se realizaban los juegos, lo relacionado a los personajes y a las técnicas que se usaron para superar las pruebas establecidas. Este es el caso de Gi-hun quien salió vencedor, aparentemente, con la ayuda de Oh Il-nam.

Estrenada en septiembre del 2021, la serie surcoreana “Squid Game” en inglés, y en países de habla hispana como “El juego del calamar”, con solamente nueve capítulos ha logrado tener el título del mejor fenómeno televisivo de este año. Según la propia plataforma de streaming en tan solo 17 días esta producción había sido vista por 111 millones de cuentas.

La serie es protagonizada por los actores Lee Jung Jae, Park Hae Soo y Wi Ha Joon y relata la historia de un grupo de personas quienes en un intento desesperado por escapar de la pobreza deciden participar de un misterioso juego que promete entregarles un valioso premio en efectivo al ganador.

Como parte de la trama los jugadores deberán superar las pruebas o juegos que se les presentan y tan solo uno podrá ganar y salvar su vida. Este es el caso de Gi-hun, quien pudo ganar gracias al participante 001, Oh Il-nam, el más longevo del grupo.

Lee Jung-jae, Park Hae-soo y Jung Ho-yeon en escena de "El juego del calamar".

LA TEORÍA DE CÓMO EL ANCIANO AYUDÓ A GANAR A GI-HUN

En la serie “El juego del calamar” Oh Il-nam tiene una estrecha relación con Gi-hun y durante cada capítulo va mejorando. Es por ello que muchas teorias se han generado a raíz de ello, en algunas donde se indica que por ese motivo el anciano habría ayudado a ganar a Gi-hun.

Una teoría indica que el anciano desea hacer ganar a Gi-hun y por ello se hace su amigo, teniendo en cuenta que Oh Il-nam es el 001 mientras que Gi-hun es el 456, número enormemente separados. Lo que muchos se preguntan es ¿por qué lo eligió a él como compañero?.

A ello, se suma que Oh Il-nam convence a Gi-Hun de regresar a la competencia. Esto ocurre después de la primera ronda. Cuando Oh Il-nam y Gi-hun están en una tienda de convivencia le dice al joven que es uno de los personajes de Squid Game que regresa a jugar ayudando a Gi-hun a decidir volver a unirse a los juegos.

Yeong-su Oh, de 77 años, interpreta al jugador número 001.

Otro detalle que da pie a esta teoria es cuando en la ronda 3 tanto Gi-hun y Il-nam, el anciano le revela que participó del juego todo el tiempo cuando era niño y también le da consejos para que pueda ganar.

Pero no solo ello, pues, Oh Il-nam también deja que Gi-hun gane en la competencia de canicas, argumentando que ha disfrutado de su tiempo en los juegos y que además de apreciar la amistad del joven está listo para que su vida acabe. A pesar del llanto de Gi-hun de saber que el anciano morirá, esto no ocurre por ser el fundador del juego.

¿QUIÉN ERA OH IL-NAM EN “EL JUEGO DEL CALAMAR?

El hombre con mayor edad dentro del grupo de jugadores es Oh Il-nam quien tiene una característica por la que, supuestamente, dese ganar el juego y es porque tiene un tumor cerebral mortal. También demuestra una personalidad inofensiva, amable y tranquila.

Pero tiene un gran aliado cuando conoce a Gi-hun, pero todos quedarán sorprendidos cuando se enteran que Oh Il-nam sobrevivió al juego y fue él mismo quien creó las competencias y es líder de la organización malvada que maneja los juegos.