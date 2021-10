Una de las series del momento es sin lugar a dudas “El juego del calamar”, la exitosa producción surcoreana protagonizada por Lee Jung Jae, Park Hae Soo y Wi Ha Joon. También conocida como “Squid Game” en inglés, el show dramático estrenado el pasado viernes 17 de septiembre en Netflix cuenta la historia de un grupo de personas de bajos recursos que participan en un misterioso juego que promete un gran premio en efectivo.

Si bien al principio todo parece tratarse de un concurso para niños, a los pocos segundos se muestra que los concursantes, sin saberlo, aprobaron su participación en una lucha sangrienta por su supervivencia. Lo cierto es que existe la opción de detener el juego y la mayoría opta por ello; sin embargo, al poco tiempo regresan con la esperanza de llevarse la millonaria recompensa.

Con el paso de los capítulos se revela una nueva etapa del juego y quienes son los participantes sobrevivientes, dejando a los espectadores con el corazón en la mano pues es inevitable no conectar con la historia de más de uno. En las siguientes líneas, conoce algunas de las cosas que probablemente te perdiste si no hablas coreano.

Seong Gi-hun, uno de los personajes principales, sostiene una dalgona (Foto: Netflix)

10 COSAS QUE TE PERDISTE SI NO HABLAS COREANO

10. EL SIGNIFICADO DEL NOMBRE DE LOS PERSONAJES

Según las publicaciones en Reddit, los nombres de algunos personajes tienen significados más profundos que al ser traducidos pierden esa esencia. Por ejemplo, Sae-byeok, el nombre de una de las finalistas, significa ‘Amanecer’ en coreano.

Así mismo, existe una diferencia en la forma que los personajes se llaman entre sí. “Me molesta que los subtítulos usen nombres cuando los personajes realmente dicen ‘hyung’ (es decir, hermano mayor o mayor de una manera respetable)”, expresó el usuario vitaminwater247.

9. LOS DESAFÍOS

Un error de traducción está presente en el capítulo número uno, cuando se presenta el juego de la muñeca aniquiladora llamado ‘Luz verde, luz roja’. Este juego es conocido en coreano como ‘’mugunghwa koki pierrot sumnida’', el cual hace referencia al nombre de la flor nacional del país y en la versión coreana del juego, “cada vez que la flor florece, tienes que congelarte”.

Entonces, ¿por qué se utilizan los colores para referirse a un juego que la mayoría conoce como ‘El escondite inglés’? La respuesta es simple, en inglés la traducción es ‘Green light, red light’.

El participante número uno en el primer juego llamado 'luz verde, luz roja' (Foto: Netflix)

8. UN DÍA DE SUERTE

El final de la temporada estaría relacionado a un cuento coreano de Hyun Jin-gun, el cuál es conocido por casi todo el país, según afirma otro Redditor.

“El último episodio es ‘One Lucky Day’ es de la literatura conocida ‘운수 좋은 날’. En esa novela, el personaje principal se esfuerza todo el día para alimentar a su esposa enferma. Cuando regresa a casa, encuentra a su esposa muerta, entonces se acabó la historia “.

Como se recuerda, Ki-hoon ingresó al juego para ayudar a su madre, pero cuando vuelve a casa descubre que ella está muerta, por lo que efectivamente se asemeja a la historia.

7. LAS DIFERENCIAS CULTURALES

Las normas culturales que un nativo entiende son muy difíciles de comprender por un espectador de otra cultura. Un caso que ejemplifica esto a la perfección se da en el episodio que muestra a Sang-woo en una bañera, junto a una briqueta en llamas. Esto suele hacer referencia al suicidio: “Las briquetas son un signo de pobreza, ya que en el pasado, los coreanos no tenían electricidad ... También se usa comúnmente para que los coreanos [se quiten la vida] ya que estar en un espacio con los humos causa la muerte”.

6. CAMUFLAR EL ACENTO NORCOREANO

La usuaria de Twitter Youngmi Maye explicó que hay un personaje que intenta ocultar su acento nativo al resto de jugadores. Se trata de Sae Byeok, quien en la escena donde habla con su hermano menor utiliza el dialecto estándar de Seúl, pero al poco tiempo revela su acento norcoreano al intentar calmar al pequeño.

La intención de camuflar su acento se debería a que existe un nivel de discriminación, por lo que decide minimizarlo para poder pasar desapercibida.

Jung Ho-Yeon interpreta a Kang Sae-Byeok bajo el número 067 (Foto: HoYeon Jung / Instagram)

5. ACTUACIÓN DE VOZ

El actor asiático Edward Hong es el encargado de dar voz a varios personajes en la serie, incluido Kim Si-hyun, el jugador 244 también conocido como el pastor. “La forma en que hablan los pastores coreanos es completamente diferente a la forma en que hablan los pastores estadounidenses. Así que los actores que no tienen la familiaridad cultural pueden no entender cómo interpretar ese papel”, reveló durante una entrevista con BuzzFeed.

El doblaje es un arte difícil, continúa Edward: “Yo llamaría al doblaje un truco de magia porque requiere cuatro grupos de personas en coros: el actor, el director de ADR, el ingeniero de audio y el traductor; cada aspecto tiene que funcionar perfectamente para el doblaje. para que suene y parezca que es impecable“.

4. EL SIGNIFICADO DE “GGANBU”

Otro error de traducción está en la palabra ‘Gganbu’, la cual se da a conocer en el juego de las canicas, cuando el participante 001 se enfrenta al 456. Si bien hace referencia a un amigo o alguien que brinda apoyo, no es alguien demasiado cercano con quien puedas compartir todo.

Youngmi Mayer dice que en la versión en inglés, el texto dice “compartimos todo”, pero la traducción real es “no hay propiedad entre tú y yo”.

3. CAMBIOS EN EL DIÁLOGO DE MI-NYEO

La participante 212 no ha tenido la relevancia que merecía debido al gran cambio que sufrió su guion al ser traducido al inglés. Mayer afirma que la problemática mujer es un personaje bastante astuto que se destaca mucho más en su idioma original.

Una de las frases que peor le fue traducida es cuando le da a entender a otro participante que ‘no es un genio pero que ha sabido arreglárselas’, cuando en realidad dice: ‘’Soy muy lista, solo que nunca he tenido oportunidad para estudiar’'.

Mi-Nyeo tras ganar el juego de la cuerda con su equipo en el quinto capítulo de "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

2. NO EXISTE COMEDIA SUTIL

La comedia hablada siempre es difícil de traducir, y cuando se trata de dos palabras que tienen diferentes significados pero la misma pronunciación, es aún más complicado.

“Cuando Sangwoo [Sang-woo] describe cómo perdió su dinero jugando con futuros en acciones, Gihun [Gi-hun] está confundido porque” futuros “en coreano es” 선물 “(sunmool) que es coincidentemente la misma pronunciación que la palabra “regalo”. Así que GH tenía la impresión de que SW había perdido 6 millones de dólares al dar un “regalo” caro a una mujer o algo, de ahí el efecto cómico“, señaló el usuario nobasketball4me.

1. FALTA DE RESPETO

La cultura coreana es muy consciente de la edad y la clase, e ignorar los honoríficos adecuados se traduce en desprecio y falta de respeto. Los espectadores que no entienden coreano probablemente no notaron ese detalle entre Gi-hun y Oh Il-nam, como lo indica el siguiente Redditor:

“Re: honoríficos, siempre vemos a Gi-hun usando el discurso más cortés / formal cuando se dirige al Viejo (tratando a los ancianos con respeto) pero en la escena final donde se reúnen, lo deja y cambia a un discurso informal / grosero cuando se da cuenta el tipo de monstruo que el Viejo había sido todo el tiempo. Incluso la forma en que vertió el agua y se la entregó con una mano mostró desprecio“.