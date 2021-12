Recientemente se llevó a cabo la final del reality de baile ‘Así Se Baila’, donde se disputaban el primer lugar cuatro parejas conformadas por Gregorio y Luna Pernía; Samadhi y Adriano Zendejas; Adrián Di Monte y Sandra Itzel; y Lorenzo Méndez y Jéssica Díaz.

El equipo que resultó ganador fue el del intérprete de ‘Titi’ en “Sin senos si hay paraíso”, quien participó en la competencia junto a su hija Luna; mientras que al lado extremo de la tabla se encontraba Lorenzo Méndez, el cantante y exesposo de Chiquis Rivera.

Si bien el equipo de Méndez fue el menos votado, el músico obtuvo una recompensa por su tiempo en el programa. El originario de Pittsburg deleitó a la audiencia con una nueva figura, producto de sus largas horas de baile y nuevo estilo de vida.

Lorenzo Méndez es un reconocido cantante de música regional y ex esposo de Chiquis Rivera (Foto: Instagram: Lorenzo Méndez / Instagram)

LA TRANSFORMACIÓN DE LORENZO MÉNDEZ

Tras más de 13 semanas de competencia en ‘Así Se Baila’, Méndez atravesó una gran pérdida de peso que orgulloso compartió en sus redes sociales. ¿Cómo obtuvo el resultado? Si bien los exhaustivos ensayos se llevan gran parte del crédito, es innegable la importancia que tiene el que haya dejado atrás todo tipo de excesos.

Otros factores relevantes fueron la disciplina y el apoyo de su compañera Jessica Díaz, quien también es su gran amiga y confidente de lágrimas.

EL ANTES Y DESPUÉS DEL EXESPOSO DE CHIQUIS RIVERA

El músico de 34 años publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes donde se aprecia la pérdida de grasa en diferentes zonas de su cuerpo. Desde su rostro hasta su abdomen, indudablemente, el artista luce radiante.

“Te invito a creer en ti mismo, en amarte a ti mismo, en enfocarte en ti mismo. En salir de tu zona de confort y ver la vida de otra manera. Esto solo es lo físico que ha cambiando en mi. Mi chip mental fue cambiando y eso es lo más Chingon💯🔥 #2022 GET READY IM coming for you. You see…even when I lose I win….Lorenzo 2.5″, escribió Méndez en la descripción de las fotos.

LO QUE DIJO SOBRE SU POSICIÓN EN LA COMPETENCIA

A Méndez y su pareja les sorprendió terminar en el cuarto lugar, aunque agradecen la oportunidad de haber vivido la experiencia.

“Nos llevamos muchísimas cosas, anécdotas, momentos que nunca se van a olvidar en la vida, la experiencia de baile, amistades, pero más que nada nos llevamos creer en nosotros mismos, nos impactamos de lo bien que hicimos las cosas, son de las parejas que van a recordar”, expresó el cantante.

El intérprete de “Di que regresarás” también añadió que la razón de su posición se debe a un factor importante. “Nos faltó estrategia”, finalizó, mientras su pareja optó por el silencio.