La cantante Ángela Aguilar es considerada una de las mejores en el género regional mexicano. Con tan solo 18 años ha colaborado con grandes artistas y ha realizado exitosas giras musicales, siempre bajo la guía de su progenitor, el también intérprete Pepe Aguilar.

MÁS INFORMACIÓN: Conoce cuánto cobra Ángela Aguilar por un concierto privado

Debido al aumento de su popularidad e impactante belleza, son muchos quienes se muestran interesados en su vida privada. Aunque en más de una ocasión Ángela ha expresado que no piensa hablar sobre otra cosa que no sea su música, en alguna entrevista dio a conocer que se encontraba soltera y que de ser lo contrario, mantendría esa relación en secreto.

Recientemente, la nieta de Flor Silvestre sorprendió al contar que un hombre le entregó más de 1500 rosas. Esto despertó la curiosidad entre sus fanáticos, puesto a que la artista nunca se animó a hablar sobre su situación sentimental.

Ángela tiene tres discos como solista y dos premios en su haber (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

LAS 1500 ROSAS QUE LE ENVIARON A ÁNGELA AGUILAR

Durante una entrevista que concedió a Eduardo Sotelo para su programa El show de Piolín, Aguilar confesó que a pesar de que no le gustan las flores y las rosas, aceptó con gusto un enorme ramillete que le envió un hombre enamorado: “No puedo decirte, pero fue hace poquito y me encantaron”.

Aguilar será la voz del tema musical de "La Herencia" (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

¿Quién le envió las rosas?

La persona que envió el arreglo floral sería alguien del medio, pues la artista no quiso brindar más detalles que pudieran revelar su identidad.

“No te puedo decir nada (identidad del admirador), absolutamente nada, me matan, ¿Cómo te explico que me matan? …. bueno mi gira ‘Mexicana enamorada’ es buenísima”, añadió.

Así mismo, esta persona conocía el hotel en el que se hospedaba, pues hizo que el presente le sea entregado en ese lugar y también en uno de sus conciertos.

Prefiere las cartas

Pese a que aceptó el enorme ramo de rosas, Ángela fue honesta al decir que prefiere las cartas, esto debido a que las flores se marchitan y eso le causa pena. Cuando el periodista le preguntó sobre la última vez que le enviaron flores, la joven expresó que le envían regalos tan seguido que le es difícil precisar una respuesta:

“Sabes qué, yo no soy de flores porque me da tristeza verlas morir y entonces casi no quiero que me regalen flores, si quieren regalarme algo, escríbeme una carta o algo así, pero esta vez si las acepté, fueron como 1500 flores, una cosa así”.