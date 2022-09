Santiago, hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, ya es un adolescente muy atractivo que llama la atención en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 mil seguidores. Ahí el joven comparte fotos y videos de su día a día, lo que permite conocerlo en la intimidad.

El hijo del actor de “Los Ricos También Lloran”, tiene 12 años y es casi tan alto como su padre. La estatura que tiene lo hace parecer mucho más grande de lo que realmente es. Incluso, en varias ocasiones, lo han confundido con un señor.

Mientras que Sebastián Rulli mide 1,87 cm, su hijo Santiago tiene una estatura de 1,85 cm según Univisión. La altura ha puesto al adolescente en varias situaciones incomodas, tal y como lo cuenta su propia madre, la actriz argentina Cecilia Galliano.

Santiago, hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, tiene 12 años (Foto: Santiago Rulli Galliano/ Instagram)

¿POR QUÉ EL HIJO DE SEBASTIÁN RULLI ES CONFUNDIDO CON UN ADULTO A SUS 12 AÑOS?

Santiago, hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, es confundido con un adulto debido a su estatura. El joven mide cerca de 1,85 cm, por lo que muchas veces la gente piensa que es mayor.

De hecho, su altura ya le ha causado problemas ante chicos de su misma edad. Su madre, Cecilia Galliano, contó qué fue lo que le sucedió a su hijo al intentar jugar con los demás niños.

“El otro día fuimos a un lugar que tenía un lugar para niños y le digo: ‘Santi ve a jugar ahí’ y va”, contó Cecilia Galliano en conversación con el portal “Las Estrellas”, el martes 13 de septiembre.

Santiago, hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, tiene 19 mil seguidores en su cuenta de Instagram (Foto: Santiago Rulli Galliano/ Instagram)

“Cuando llega escucho que un niño le dice: ‘Señor, este es lugar para niños’”, contó y agregó: “‘Santi’ me mira y me dice: ‘Ves mamá’. Lo tengo que cuidar porque él parece grande, pero en realidad tiene 12 años”.

Esta no es la única situación incómoda que ha vivido en hijo de Sebastián Rulli. Anteriormente pasó por algo similar. Y es que su altura lo hace ver mayor a comparación de sus amigos.

Santiago Rulli Galliano ha vivido varias situaciones incómodas debido a su altura (Foto: Santiago Rulli Galliano/ Instagram)

En octubre de 2021, su madre reveló a la prensa en México que el adolescente tuvo un incidente a su regreso a clases presenciales cuando aún tenía 11 años.

“Me dice: ‘Má, me pasó algo que no sé, todos están en el pupitre y a mí me lo tuvieron que cambiar porque no entro en la mesa’”, detalló la actriz de “La desalmada”, según recordó Univisión.