El estafador de Tinder, Simon Leviev ha adquirido mucha popularidad al rededor del mundo desde que Netflix publicara un documental protagonizado por tres mujeres que aseguraban haber sido víctimas de estafa por él a través de la popular aplicación de citas, Tinder.

La historia cuenta que Simon Leviev, cuyo verdadero apellido es Hayut, se presenta ante sus supuestas víctimas como un heredero de un empresario rico israelí, al ganarse la confianza de mujeres y amigos, les hacía sacar prestamos millonarios que jamás pagaba, diciéndoles que se encontraba en peligro de muerte.

Ahora y luego de todo el escándalo, el empresario decidió contar “su versión” de los hechos. Y así lo hizo en el programa matinal Inside Edition, donde ha negado todas las acusaciones hechas por las tres jóvenes que salen en el documental y lo ha tachado de ser “una película inventada”.

“Solo soy un chico soltero que quería conocer a algunas chicas en Tinder. No soy un estafador de Tinder. Ni soy un falso ni soy un fraude”, ha respondido a los que lo acusan de estafa.

Asimismo, ha negado todo lo que se ha dicho de él. Las autoridades señalan que podría haber estafado por unos 10 millones de dólares, pero él explica que consigue mantener su estilo de vida con su trabajo de empresario: “No sé que decir, invertí en bitcoin en 2011″.

“No me siento mal por algo que nunca he hecho. Me siento por lo que me ha pasado a mí. Quiero limpiar mi nombre, nada es verdad”.

Aprovechó la entrevista y presentó a su novia, Kate Konlin y dice estar sorprendida de “la falsa historia que han creado” y ha señalado que nunca le ha dejado dinero a Simon.

